Портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над человеком, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице под Саратовом (ФКУ "ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области").
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников решил уволить начальника саратовской тюремной больницы (ОТБ-1 УФСИН) Павла Гаценко после сообщений о применении пыток в учреждении, говорится
Начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал рапорт об отставке после публикации видеозаписи с изнасилованием заключенных, находившихся на лечении в тюремной больнице, передает Интерфакс .
Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
Несколько месяцев назад Кремль направил Украине предложения по возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в частности свое видение итогов переговоров.