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ФСИН: четверо сотрудников саратовского ведомства уволены после видео пыток заключенных

Четверо сотрудников саратовского управления ФСИН уволены после публикаций с пытками и издевательствами над заключенными в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области.
Lenta.ru
Портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над человеком, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице под Саратовом (ФКУ "ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области").
ТАСС
6 октября следователи возбудили еще четыре уголовных дела по фактам применения насилия к четверым осужденным в тюремной больнице в Саратовской области.
ТАСС
5 октября ФСИН начала проверку информации о пытках.
ТАСС

С чего всё началось

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников решил уволить начальника саратовской тюремной больницы (ОТБ-1 УФСИН) Павла Гаценко после сообщений о применении пыток в учреждении, говорится
 на сайте ФСИН.

Подробнее о событии

Уволен начальник тюремной больницы после видео с пытками заключенных
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ФСИН: начальник саратовской тюремной больницы будет уволен по отрицательным мотивам
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В Саратовском УФСИН начались увольнения после публикаций видео с изнасилованием и избиением заключенных
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