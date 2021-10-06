Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников решил уволить начальника саратовской тюремной больницы (ОТБ-1 УФСИН) Павла Гаценко после сообщений о применении пыток в учреждении, говорится
Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работу с военнослужащими в связи с появлением приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о списке данных, сбор которых может быть угрозой национальной безопасности страны.