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ФСИН: четверо сотрудников саратовского ведомства уволены после видео пыток заключенных

Четверо сотрудников саратовского управления ФСИН уволены после публикаций с пытками и издевательствами над заключенными в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области.
Lenta.ru
Несколько видео с пытками заключенных и изнасилованиями распространил ранее правозащитный проект Gulagu.net.
РБК
Уже сейчас на четырех сотрудников УФСИН России по Саратовской области возбуждены уголовные дела за насилие над заключенными.
КП - Саратов
Как писал сайт kp.ru, ранее следственной управление СК по Саратовской области начал проверку новых сообщений о якобы имевших место издевательствах над заключенными в местной тюремной больнице.
Комсомольская правда

С чего всё началось

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников решил уволить начальника саратовской тюремной больницы (ОТБ-1 УФСИН) Павла Гаценко после сообщений о применении пыток в учреждении, говорится
 на сайте ФСИН.

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