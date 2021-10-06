Организация «Солдатские матери» прекратит работать с военнослужащими из-за приказа ФСБ

Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работу с военнослужащими в связи с появлением приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о списке данных, сбор которых может быть угрозой национальной безопасности страны.