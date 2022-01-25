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ФСИН хочет заменить Олегу Навальному условный срок реальным из-за неисполнения приговора

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Уголовно-исполнительная инспекция направила представление в Люблинский суд Москвы о замене условного срока на реальный Олегу Навальному — брату оппозиционера Алексея Навального.
РБК
РБК обратился за комментариями в Люблинский суд и ФСИН.
РБК
В августе прошлого года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к одному году условного срока за подстрекательство людей к нарушению санитарных правил.
Фонтанка.Ру
Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил было заведено после несогласованной акции протеста в защиту Алексея Навального, которая прошла 23 января.
РБК

Подробнее о событии

ФСИН хочет заменить Олегу Навальному условный срок реальным из-за неисполнения приговора
ТАСС05:55
Олегу Навальному потребовали заменить условный срок по «санитарному делу» на реальный
Медиазона04:41
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
ФСИН просит суд заменить брату Навального условный срок на реальный
РЕН ТВ05:36
ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному год условного заключения реальным сроком
РИА Новости05:29
В суд поступило представление об отмене условного срока брату Навального
Интерфакс05:27
Олегу Навальному хотят заменить условное наказание на реальное
Znak.com05:22
ФСИН просит заменить Олегу Навальному условное наказание на реальное
Коммерсантъ05:38

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