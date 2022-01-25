14 января сообщалось, что Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов директора ФБК Ивана Жданова и временно исполняющего обязанности председателя партии «Россия будущего» Леонида Волкова.
Отвечая на вопрос, рассматривается ли Кадыров на высокие федеральные должности, представитель Кремля напомнил, что, как и у любого гражданина, у него есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента.
Российское представительство марки Haval объявило о начале производства кроссовера F7 и его купеобразной версии F7x в обновлённом варианте: вседорожники собирают на предприятии бренда в Тульской области.