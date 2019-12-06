Общество
Lenta.ruФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
«Мы не считаем себя бессмертными и у каждого из нас присутствует страх, но мы не согласны быть униженными и оскорбленными», – говорится в заявлении на странице группы Союза сотрудников ФСИН в соцсети.НовостиВолгограда.рувчера в 03:54
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Сотрудники ФСИН в соцсетях пожаловались на начальство, оставляющее их бомжами
Агентство Телеграф06 декабря в 08:11
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Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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Эксперты назвали самый полезный гарнир при диабете и гипертонии
Пациентам, страдающим от диабета и гипертонии, стоит обратить внимание на блюда из зеленой и красной чечевицы.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Политика
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире
Ранее 35-летний премьер Украины Алексей Гончарук считался самым молодым премьером в мире.
Кино
Вышел трейлер второго сезона сериала «Пацаны»
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Политика
У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»
В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой».
Наука
В Китае родились гибриды обезьян и свиней
В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
Общество
Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения.
Политика
Саммит «нормандской четверки» может оставить послевкусие разочарования
Саммит "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, может оставить послевкусие разочарования.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем
Горящий автомобиль остановлен на 33-м километре МКАД, за рулем которого находилась девушка в нетрезвом состоянии.
Происшествия
В сирийской Хаме один человек погиб при ракетном обстреле
По сообщению агентства, мирный житель погиб и ребенок пострадал в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.
Экономика
Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
Здоровье
Скандал со снюсом распространился на всю Россию и докатился до Медведева
Ранее Дмитрий Медведев своим указом запретил в России снюс (сосательный табак).
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Армия и оружие
Киев хочет наказать российских казаков за массовые казни украинцев в ДНР и ЛНР
Киев подал иск против Москвы в январе 2017 года.
Политика
На Украине упрекнули Киев в развале целостности страны
Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что Украина не ценит территории, которые были подарены ей во времена Советского Союза.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Происшествия
Суд приговорил двух фигурантов «московского дела» к реальным срокам
Здоровье
Врач посоветовал не употреблять хурму при некоторых заболеваниях
По словам врача, хотя хурма разных сортов и является во многих отношениях полезным фруктом, ее нужно очень осторожно употреблять в своем рационе людям имеющим определнные заболевания.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева на сцене Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
Певица Вера Брежнева в ходе своего выступления на сцене Comedy Club дала «почву» для слухов представителям желтой прессы, пошутив о романе с юмористом Сергеем Светлаковым.
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На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
Армия и оружие
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США
Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Авто
Автоэксперты назвали главные ошибки в эксплуатации машины зимой
Экономика
Китайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд
В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление.