с чего всё началось

Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».

Политика Болгарский премьер комментирует претензии Путина о «Турецком потоке» Накануне Владимир Путин в рамках пресс-конференции в Сочи, проведённой по итогам переговоров с сербским лидером Вучичем, предъявил Софии претензии в связи с затягиванием реализации "Турецкого потока" от границ Турции до сербских границ.

Экономика СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.

Политика Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.

Политика Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.

Здоровье К концу года в Омской области выросла заболеваемость ВИЧ По-прежнему по уровню заболеваемости среди округов Омска лидирует Кировский (заболеваемость на уровне 97,1 на 100 тыс.), среди районов области – Кормиловский (заболеваемость 170,2 на 100 тыс.) Всего, по данным на 1 декабря, в Омской области проживает 20522 ВИЧ-инфицированных.

Политика Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".

Экономика Падение объемов торговли Китая с США не собирается замедляться Падение объемов торговли Китая с США не собирается замедляться Товарооборот КНР с США в январе—ноябре на фоне торговой войны потерял 15,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года, откатившись до отметки $494,45 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР от 8 декабря.

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

Общество Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.

Общество С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Авто Ford Mustang может стать электромобилем Напомним, что в прошлом месяце дебютировал электрокроссовер Ford Mustang Mach-E, впрочем, не имеющий с оригинальным «Мустангом» ничего общего, кроме внешности.