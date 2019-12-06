Общество

Lenta.ruLenta.ruФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
«Мы не считаем себя бессмертными и у каждого из нас присутствует страх, но мы не согласны быть униженными и оскорбленными», – говорится
 в заявлении на странице группы Союза сотрудников ФСИН в соцсети.
НовостиВолгограда.рувчера в 03:54

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ФСИН прокомментировал акцию «Бездомный полк»

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:27, Ашберн
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