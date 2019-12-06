Общество
Lenta.ruФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
«Мы не считаем себя бессмертными и у каждого из нас присутствует страх, но мы не согласны быть униженными и оскорбленными», – говорится в заявлении на странице группы Союза сотрудников ФСИН в соцсети.НовостиВолгограда.рувчера в 03:54
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Сотрудники ФСИН в соцсетях пожаловались на начальство, оставляющее их бомжами
Агентство Телеграф06 декабря в 08:11
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:27, Ашберн
Политика
Болгарский премьер комментирует претензии Путина о «Турецком потоке»
Накануне Владимир Путин в рамках пресс-конференции в Сочи, проведённой по итогам переговоров с сербским лидером Вучичем, предъявил Софии претензии в связи с затягиванием реализации "Турецкого потока" от границ Турции до сербских границ.
Армия и оружие
Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей
Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
Экономика
СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД
Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.
Политика
Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла
Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Политика
Зеленский перед переговорами с Путиным наслушался вредных советов
Помимо ожидаемых рекомендаций – например, не обсуждать в Париже газовый вопрос – Порошенко дал «самый важный совет: не доверять Путину».
Футбол
«Крузейро» с Педро Рошей вылетел во вторую лигу Бразилии
Политика
Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Здоровье
К концу года в Омской области выросла заболеваемость ВИЧ
По-прежнему по уровню заболеваемости среди округов Омска лидирует Кировский (заболеваемость на уровне 97,1 на 100 тыс.), среди районов области – Кормиловский (заболеваемость 170,2 на 100 тыс.) Всего, по данным на 1 декабря, в Омской области проживает 20522 ВИЧ-инфицированных.
Политика
Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Политика
Генсек НАТО: Россия не является врагом альянса
В НАТО не считают, что РФ является врагом или противником Североатлантического альянса.
Экономика
Падение объемов торговли Китая с США не собирается замедляться
Падение объемов торговли Китая с США не собирается замедляться Товарооборот КНР с США в январе—ноябре на фоне торговой войны потерял 15,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года, откатившись до отметки $494,45 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР от 8 декабря.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Футбол
Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Общество
Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Кино
Умер актер из «Кинг-Конга» и сериала «Звездный путь» Рене Обержонуа
Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, который известен по съемкам в фильме «Кинг-Конг» и телесериале «Звездный путь», скончался в воскресенье, 8 декабря, в возрасте 79 лет.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Происшествия
В Биробиджане горит торгово-развлекательный центр
Пожар произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Авто
Ford Mustang может стать электромобилем
Напомним, что в прошлом месяце дебютировал электрокроссовер Ford Mustang Mach-E, впрочем, не имеющий с оригинальным «Мустангом» ничего общего, кроме внешности.
Происшествия
СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии
Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.