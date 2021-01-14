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Газета.Ru
Газета.Ru

Во ФСИН назвали передачу дела Навального в суд обычной практикой

Заместитель директора ФСИН России Анатолий Якунин заявил, что обращение УФСИН по Москве в суд о замене основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному вида наказания это обычная практика. Об этом сообщает ТАСС.В источнике
Утро.ru
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Life.ru
Ридус
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Инфорос
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Lenta.ru
News.ru
ФедералПресс
Анатолий Якунинроссийский политик
Пока мы только направили материалы в суд на замену условного осуждения на реальное лишение свободы за систематические грубые нарушения по линии уголовно-исполнительной инспекции с учетом того, что он постоянно нарушал условия испытательного срока.ТАСС
С чего всё началось
ТАСС

Во ФСИН назвали обычной практикой к нарушителям передачу материалов о Навальном в суд

"Что касается гражданина РФ Навального, мы ходатайствуем перед судом о замене условного наказания на реальное лишение свободы и будем это ходатайство поддерживать в суде, потому что он допустил семь грубых нарушений", - сказал Анатолий Якунин.
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