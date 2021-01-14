"Что касается гражданина РФ Навального, мы ходатайствуем перед судом о замене условного наказания на реальное лишение свободы и будем это ходатайство поддерживать в суде, потому что он допустил семь грубых нарушений", - сказал Анатолий Якунин.

ТАСС вчера в 12:02