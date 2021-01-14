Во ФСИН назвали передачу дела Навального в суд обычной практикой
Заместитель директора ФСИН России Анатолий Якунин заявил, что обращение УФСИН по Москве в суд о замене основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному вида наказания это обычная практика. Об этом сообщает ТАСС.В источнике
Пока мы только направили материалы в суд на замену условного осуждения на реальное лишение свободы за систематические грубые нарушения по линии уголовно-исполнительной инспекции с учетом того, что он постоянно нарушал условия испытательного срока.ТАСС
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"Что касается гражданина РФ Навального, мы ходатайствуем перед судом о замене условного наказания на реальное лишение свободы и будем это ходатайство поддерживать в суде, потому что он допустил семь грубых нарушений", - сказал Анатолий Якунин.
ТАССвчера в 12:02
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