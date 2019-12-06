с чего всё началось

В пресс-службе ФСИН заявили, что запущенная в сети акция «Бездомный полк» «носит провокационный характер и не отражает действительного положения дел с решением вопросов по обеспечению жильем сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы (УИС)».

Общество Пять регионов России сделали 31 декабря выходным днем 31 декабря станет выходным теперь не только в Крыму, Томской и Кировской областях, но и на Ставрополье и в Псковской области.

Политика Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже Напомним, что по итогам последней встречи «нормандской четверки», которая прошла в Ереване 19 октября 2016 года, министры четырех стран получили задание создать дорожную карту по выполнению минских договоренностей, которые были подписаны после начала конфликта на востоке Украины.

Общество Эксперты предрекли авиакомпаниям дефицит пилотов в ближайшие годы Российские авиакомпании в ближайшие 10 лет рискуют столкнуться с нехваткой пилотов, которую действующие учебные заведения не смогут восполнить.

Футбол Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.

Политика Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Хоккей Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отправлен в ВХЛ В 11 играх нынешнего сезона у Кравцова два гола и одна результативная передача при показателе полезности «-4». В результате не выдержал даже Владимир Юрзинов, который принял непростое для себя решение отправить игрока в ВХЛ в команду «Челмет».

Экономика СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.

Авто В третьем квартале на мировом рынке снизились продажи электрокаров В третьем квартале текущего году в Европе показатели продаж электрокаров выросли на 2,1%. В США показатели продаж электрокаров были ухудшены негативной динамикой, демонстрируемой компанией Tesla.

Политика Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.