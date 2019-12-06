Общество
Мойка78ФСИН назвала провокацией акцию «Бездомный полк»
В пресс-службе ФСИН заявили, что запущенная в сети акция «Бездомный полк» «носит провокационный характер и не отражает действительного положения дел с решением вопросов по обеспечению жильем сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы (УИС)».
Читать в источнике
Оценить62
с чего всё началось
«Мы не считаем себя бессмертными и у каждого из нас присутствует страх, но мы не согласны быть униженными и оскорбленными», – говорится в заявлении на странице группы Союза сотрудников ФСИН в соцсети.НовостиВолгограда.ру07 декабря в 03:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Сотрудники ФСИН в соцсетях пожаловались на начальство, оставляющее их бомжами
Агентство Телеграф06 декабря в 08:11
Сотрудники ФСИН в Петербурге приняли участие в акции «Бездомный полк»
Петербургский дневниквчера в 12:52
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:25, Ашберн
Политика
Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО
НАТО не считает Россию врагом альянса. Такое неожиданное заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг.
Общество
Пять регионов России сделали 31 декабря выходным днем
31 декабря станет выходным теперь не только в Крыму, Томской и Кировской областях, но и на Ставрополье и в Псковской области.
Политика
Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже
Напомним, что по итогам последней встречи «нормандской четверки», которая прошла в Ереване 19 октября 2016 года, министры четырех стран получили задание создать дорожную карту по выполнению минских договоренностей, которые были подписаны после начала конфликта на востоке Украины.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Общество
Эксперты предрекли авиакомпаниям дефицит пилотов в ближайшие годы
Российские авиакомпании в ближайшие 10 лет рискуют столкнуться с нехваткой пилотов, которую действующие учебные заведения не смогут восполнить.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения
Футбол
Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.
Политика
Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
Общество
Якутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Фигурное катание
Россиянки заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при
В Турине фигуристки-одиночницы завершили показ своих произвольных программ в рамках финала Гран-при.
Хоккей
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отправлен в ВХЛ
В 11 играх нынешнего сезона у Кравцова два гола и одна результативная передача при показателе полезности «-4». В результате не выдержал даже Владимир Юрзинов, который принял непростое для себя решение отправить игрока в ВХЛ в команду «Челмет».
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Экономика
СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД
Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.
Авто
В третьем квартале на мировом рынке снизились продажи электрокаров
В третьем квартале текущего году в Европе показатели продаж электрокаров выросли на 2,1%. В США показатели продаж электрокаров были ухудшены негативной динамикой, демонстрируемой компанией Tesla.
Армия и оружие
Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Кино
Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман
В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Футбол
«Лучший гол в моей карьере». Суарес забил «Майорке» пяткой
Происшествия
В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Общество
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить
Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Армия и оружие
Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники
В России идет работа над созданием новых боевых беспилотных летательных аппаратов. Их разрабатывает корпорация "МиГ".