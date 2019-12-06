Общество

Мойка78Мойка78ФСИН назвала провокацией акцию «Бездомный полк»

В пресс-службе ФСИН заявили, что запущенная в сети акция «Бездомный полк» «носит провокационный характер и не отражает действительного положения дел с решением вопросов по обеспечению жильем сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы (УИС)».
Читать в источнике
Комментировать100
с чего всё началось
«Мы не считаем себя бессмертными и у каждого из нас присутствует страх, но мы не согласны быть униженными и оскорбленными», – говорится
 в заявлении на странице группы Союза сотрудников ФСИН в соцсети.
НовостиВолгограда.ру07 декабря в 03:54

Подробнее о событии

ФСИН прокомментировал акцию «Бездомный полк»

Gazeta.SPbвчера в 17:41

Группа бывших и действующих работников тюремного ведомства требуют предоставить обещанное жилье

Эхо Москвывчера в 20:03

Сотрудники ФСИН в соцсетях пожаловались на начальство, оставляющее их бомжами

Агентство Телеграф06 декабря в 08:11

Сотрудники ФСИН в Петербурге приняли участие в акции «Бездомный полк»

Петербургский дневниквчера в 12:52

Сотрудники ФСИН Петербурга вышли на акцию «Бездомный полк»

78.ruвчера в 10:26

Петербургские сотрудники ФСИН присоединились к акции «Бездомный полк» и потребовали у Путина жилья

Фонтанка.Рувчера в 06:59

Во ФСИН акцию «Бездомный полк» назвали провокацией

Piter.tvвчера в 15:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:25, Ашберн
Политика

Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

НАТО не считает Россию врагом альянса. Такое неожиданное заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг.
Вести.Ru вчера в 22:35
Общество

Пять регионов России сделали 31 декабря выходным днем

31 декабря станет выходным теперь не только в Крыму, Томской и Кировской областях, но и на Ставрополье и в Псковской области.
РЕН ТВ 00:00
Политика

Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже

Напомним, что по итогам последней встречи «нормандской четверки», которая прошла в Ереване 19 октября 2016 года, министры четырех стран получили задание создать дорожную карту по выполнению минских договоренностей, которые были подписаны после начала конфликта на востоке Украины.
Вечерняя Москва 00:21
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Известия вчера в 02:46
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Общество

Эксперты предрекли авиакомпаниям дефицит пилотов в ближайшие годы

Российские авиакомпании в ближайшие 10 лет рискуют столкнуться с нехваткой пилотов, которую действующие учебные заведения не смогут восполнить.
Известия вчера в 16:47
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения

РИА Новости вчера в 23:08
Энергетика

В Бурятии построили пятую солнечную электростанцию

REGNUM 00:21
Футбол

Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.
Давыдов.Индекс вчера в 07:57
Политика

Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

Якутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»

Говорит Москва вчера в 06:27
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

RuNews24.ru 07 декабря в 16:27
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия вчера в 06:31
Фигурное катание

Россиянки заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при

В Турине фигуристки-одиночницы завершили показ своих произвольных программ в рамках финала Гран-при.
Inc-news.ru 07 декабря в 16:10
Хоккей

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отправлен в ВХЛ

В 11 играх нынешнего сезона у Кравцова два гола и одна результативная передача при показателе полезности «-4». В результате не выдержал даже Владимир Юрзинов, который принял непростое для себя решение отправить игрока в ВХЛ в команду «Челмет».
Чемпионат вчера в 10:00
Происшествия

На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
ТАСС вчера в 15:09
Экономика

СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД

Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.
РБК вчера в 21:01
Авто

В третьем квартале на мировом рынке снизились продажи электрокаров

В третьем квартале текущего году в Европе показатели продаж электрокаров выросли на 2,1%. В США показатели продаж электрокаров были ухудшены негативной динамикой, демонстрируемой компанией Tesla.
Goroday.ru вчера в 06:17
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

News.ru 06 декабря в 23:58
Кино

Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман

В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Аргументы и Факты 07 декабря в 07:04
Футбол

«Лучший гол в моей карьере». Суарес забил «Майорке» пяткой

Sportbox.RU вчера в 01:11
Происшествия

В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости вчера в 20:55
Политика

Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском вчера в 08:33
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

RT на русском 07 декабря в 23:50
Армия и оружие

Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники

В России идет работа над созданием новых боевых беспилотных летательных аппаратов. Их разрабатывает корпорация "МиГ".
Российская газета вчера в 23:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное