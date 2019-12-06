с чего всё началось

Ранее в сети пенсионеры и действующие сотрудники ФСИН Москвы объявили о начале акции «Бездомный полк», записав видеообращение. В ролике говорится, что сотрудников лишают ведомственного жилья без предоставления замены.

Политика Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.

Политика На Украине подготавливается марш на Крым Активисты "Меджлиса" выступили с инициативой подготовить международную акцию с участием ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, куда уже направлены соответствующие приглашения, организовать шествие с территории Украины в Крым.

Политика Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.

Футбол Фанаты «Спартака» подрались перед выходом со стадиона Болельщики «Спартака» ушли со стадиона «Открытие Арена» после 30-й минуты матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:4). Акцию фанатов команд РПЛ в знак протеста против задержаний в прошлые выходные в Санкт-Петербурге поддержали и активные болельщики донского клуба.

Космос Пылающее небо. Огненные шары обнаружили вокруг Земли Огненные шары обнаружили вокруг Земли Теперь команда исследователей сообщила о второй идентификации пылающего в небе огненного шара.

Политика Медведев исключил возможность транзита газа на условиях Украины Справка: российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Украины и Еврокомиссии изложила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса, увязав поставки газа на Украину и транзит в Европу с необходимостью взаимного отказа от судебных претензий, но Киев на компромисс не идет, хотя действующий транзитный контракт теряет свою силу 31 декабря текущего года.

Футбол Федотов стал главным тренером «Сочи» Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Игры Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.

Политика Зеленский поднимет в Париже вопросы обмена пленными и прекращения огня Президент Украины Владимир Зеленский намерен поднять на встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция и Украина) в Париже три вопроса: об обмене пленными, прекращении огня и выводе войск с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.