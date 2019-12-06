Общество

РБКРБКФСИН назвала провокацией видеообращения своих сотрудников

Ранее в сети пенсионеры и действующие сотрудники ФСИН Москвы объявили о начале акции «Бездомный полк», записав видеообращение. В ролике говорится, что сотрудников лишают ведомственного жилья без предоставления замены.
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с чего всё началось
«Мы не считаем себя бессмертными и у каждого из нас присутствует страх, но мы не согласны быть униженными и оскорбленными», – говорится
 в заявлении на странице группы Союза сотрудников ФСИН в соцсети.
НовостиВолгограда.рувчера в 03:54

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ФСИН назвала провокацией видеообращения своих сотрудников

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