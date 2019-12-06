Общество
РБКФСИН назвала провокацией видеообращения своих сотрудников
Ранее в сети пенсионеры и действующие сотрудники ФСИН Москвы объявили о начале акции «Бездомный полк», записав видеообращение. В ролике говорится, что сотрудников лишают ведомственного жилья без предоставления замены.
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с чего всё началось
«Мы не считаем себя бессмертными и у каждого из нас присутствует страх, но мы не согласны быть униженными и оскорбленными», – говорится в заявлении на странице группы Союза сотрудников ФСИН в соцсети.НовостиВолгограда.рувчера в 03:54
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Сотрудники ФСИН в соцсетях пожаловались на начальство, оставляющее их бомжами
Агентство Телеграф06 декабря в 08:11
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:15, Ашберн
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
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Порошенко закидали яйцами на майдане
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В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
Политика
Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах
Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.
Политика
На Украине подготавливается марш на Крым
Активисты "Меджлиса" выступили с инициативой подготовить международную акцию с участием ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, куда уже направлены соответствующие приглашения, организовать шествие с территории Украины в Крым.
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Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
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Болельщики «Спартака» ушли со стадиона «Открытие Арена» после 30-й минуты матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:4). Акцию фанатов команд РПЛ в знак протеста против задержаний в прошлые выходные в Санкт-Петербурге поддержали и активные болельщики донского клуба.
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Пылающее небо. Огненные шары обнаружили вокруг Земли
Огненные шары обнаружили вокруг Земли Теперь команда исследователей сообщила о второй идентификации пылающего в небе огненного шара.
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В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире
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Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
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Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
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«Падерборн» вырвал победу у «Вердера» на последних минутах встречи
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Завершились шестичасовые переговоры Путина и Лукашенко
Встреча президентов Российской Федерации и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась.
Политика
Медведев исключил возможность транзита газа на условиях Украины
Справка: российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Украины и Еврокомиссии изложила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса, увязав поставки газа на Украину и транзит в Европу с необходимостью взаимного отказа от судебных претензий, но Киев на компромисс не идет, хотя действующий транзитный контракт теряет свою силу 31 декабря текущего года.
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Валерия опубликовала фото с сыном и его девушкой после ДТП
Певица Валерия опубликовала фото с сыном Арсением Шульгиным и его подругой Лианой, которые попали в ДТП под Петербургом.
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Федотов стал главным тренером «Сочи»
Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
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На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
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Попов: «„Ростов“ обыграл „Спартак“ за счет большего желания»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (4:1) в матче 19-го тура РПЛ.
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Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
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Зеленский поднимет в Париже вопросы обмена пленными и прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский намерен поднять на встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция и Украина) в Париже три вопроса: об обмене пленными, прекращении огня и выводе войск с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Общество
СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
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Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
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Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде
Обновлено в 19:47 Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
Спорт
Российские пловцы завоевали четыре золота на чемпионате Европы
Российские пловцы продолжают успешные выступления на проходящем в шотландском Глазго чемпионате Европы.
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В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
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Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
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Volkswagen привезет в Россию три новинки в 2020 году
В следующем квартале компания организует продажи новой генерации седана Jetta, а уже в конце лета или в начале осени до российского рынка доберется Arteon.