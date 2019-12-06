Общество
РБКФСИН назвала провокацией видеообращения своих сотрудников
Ранее в сети пенсионеры и действующие сотрудники ФСИН Москвы объявили о начале акции «Бездомный полк», записав видеообращение. В ролике говорится, что сотрудников лишают ведомственного жилья без предоставления замены.
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с чего всё началось
«Мы не считаем себя бессмертными и у каждого из нас присутствует страх, но мы не согласны быть униженными и оскорбленными», – говорится в заявлении на странице группы Союза сотрудников ФСИН в соцсети.НовостиВолгограда.рувчера в 03:54
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Сотрудники ФСИН в соцсетях пожаловались на начальство, оставляющее их бомжами
Агентство Телеграф06 декабря в 08:11
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В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
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Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
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Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
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Медики назвали два главных симптома рака глаза
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В МВД Украины заявили о 8 тысячах участников акции на Майдане
Акция на Майдане подошла к концу, по данным украинских правоохранительных органов, в митинге в центре Киева приняли участие 8 тысяч человек.
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Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 850 рублей.
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Сергей Нетиевский прокомментировал уход Юлии Михалковой
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«Селтик» в 19-й раз и в четвертый подряд выиграл Кубок лиги. Рекорд принадлежит «Рейнджерс» — 27 трофеев.
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