Происшествия
REGNUMФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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с чего всё началось
Как сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, Соколов показывал как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Е. На непродолжительное время, с целью чистоты эксперимента, с него сняли наручники и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе.Невские Новости10:34
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«Его называли отморозком»: Студенты и выпускники СПбГУ откровенно рассказали о доценте Соколове
КП - Санкт-Петербург10:20
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Политика
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Израиль приветствовал решение США о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
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Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
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Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
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В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья
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Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
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Россия сыграет с Данией на Евро-2020
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
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Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
Автоспорт
Сайнс и сотрудники «Макларена» отпраздновали 3-е место на подиуме
Происшествия
Настю Рыбку обвинили в краже телефона и двух тысяч евро в Москве
Настя Рыбка вновь вляпалась в скандал, утверждает Telegram-канал "112". На этот раз ее обвинили в краже телефона и денег.
Общество
МВД Грузии задержало 37 человек в ходе разгона акции в Тбилиси
Игры
Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года
Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Технологии
Автомобилисты в России смогут оценивать состояние двигателя по звуку
Программа запишет звук работающего двигателя и отправит данные на анализ в облачную службу, построенную с применением алгоритмов искусственного интеллекта.
Политика
США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране
"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
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Кофе может продлить жизнь человека
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В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
Происшествия
20 руферов подрались на крыше башни Москвы-Сити
20 руферов, устроивших драку на крыше башни «Империя» комплекса Москва-Сити, задержаны в столице.
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Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Кино
Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»
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Политика
Глава минобороны Украины оценил возвращение задержанных кораблей
Загороднюк заявил, что рассматривает возвращение кораблей как "выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", а не как "акт доброй воли" России.
Политика
Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17
В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.