Происшествия
REGNUMФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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с чего всё началось
Как сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, Соколов показывал как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Е. На непродолжительное время, с целью чистоты эксперимента, с него сняли наручники и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе.Невские Новости10:34
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«Его называли отморозком»: Студенты и выпускники СПбГУ откровенно рассказали о доценте Соколове
КП - Санкт-Петербург10:20
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Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту
В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями для продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.
Игры
Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Общество
В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»
Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
Общество
Во вторник в Алтайском крае постепенно похолодает до -31°C
Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров, сообщает ЦГМС по краю.
Общество
Гастроэнтеролог назвал лучшую и худшую закуску к водке
Гастроэнтеролог предупредил, что частое употребление маринованных или острых закусок может привести к гастритам, эрозии и язве.
Шоу-бизнес
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Политика
Порошенко хотят лишить неприкосновенности
Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко.
Общество
В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя
Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
Политика
Украина в НАТО – путь к настоящей войне с Россией, заявил Стивен Коэн
Профессор отметил, что он еще шесть лет назад предсказал, что попытка включить Украину в НАТО и "вырвать ее из объятий России" приведет к кризису, а возможно, и к настоящей войне.
Технологии
В России разработают приложение для диагностики двигателя автомобиля
После анализа будет выдан его результат и по необходимости предложены советы или даже запись автомобиля на ремонт.
Происшествия
В Бурятии пьяная мать уронила дочь в сугроб и бросила умирать
1, 5-годовалая девочка пролежала в сугробе на морозе всю ночь Ранним утром 16 ноября жительница посёлка Новоильинск Заиграевского района Бурятии нашла 1, 5-годовалую девочку, лежащую на снегу на улице и не подающую признаков жизни.
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
Общество
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
Кино
HBO показал первый трейлер сериала «Авеню 5» с Хью Лори
Телеканап HBO показал первый тизерный трейлер комедийной научно-фантастической драмы "Авеню 5".
Политика
Условие окончания войны для Украины назвали в Раде
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин назвал условие прекращения войны в Донбассе.
Политика
Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Энергетика
Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России
Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III
Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.