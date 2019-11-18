Как сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, Соколов показывал как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Е. На непродолжительное время, с целью чистоты эксперимента, с него сняли наручники и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе.

с чего всё началось

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Политика «Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями для продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.

Игры Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Политика Порошенко хотят лишить неприкосновенности Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко.

Технологии В России разработают приложение для диагностики двигателя автомобиля После анализа будет выдан его результат и по необходимости предложены советы или даже запись автомобиля на ремонт.

Происшествия В Бурятии пьяная мать уронила дочь в сугроб и бросила умирать 1, 5-годовалая девочка пролежала в сугробе на морозе всю ночь Ранним утром 16 ноября жительница посёлка Новоильинск Заиграевского района Бурятии нашла 1, 5-годовалую девочку, лежащую на снегу на улице и не подающую признаков жизни.

Происшествия В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс» В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.