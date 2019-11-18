Происшествия

REGNUMREGNUMФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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с чего всё началось

Наполеон-расчленитель Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Как сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, Соколов показывал как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Е. На непродолжительное время, с целью чистоты эксперимента, с него сняли наручники и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе.
Невские Новости10:34

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ФСИН прокомментировала попытку самоубийства историка Олега Соколова

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ФСИН прокомментировала попытку нанести себе вред историка Олега Соколова

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На следственном эксперименте историк Соколов пытался ранить себя. Угонщик сбил полицейского. Отдел происшествий 18.11.2019

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СК РФ опроверг слухи о попытке самоубийства Олега Соколова

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«Его называли отморозком»: Студенты и выпускники СПбГУ откровенно рассказали о доценте Соколове

КП - Санкт-Петербург10:20
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Политика

США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
RT на русском 15:02
Политика

США не предпринимали шагов по выходу из Договора по открытому небу

Соединенные Штаты пока не предпринимали каких-либо конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу.
Российская газета 19:30
Футбол

Андрей ТИХОНОВ: Пул тренеров в РПЛ существовал и десять лет назад. Экс-форвард «Спартака» и сборной России - о сегодняшнем футболе

Не хочу поступаться принципами и подстраиваться, потому и не вхожу в этот пул специалистов, которые ходят по кругу из команды в команду Приезд сборной России всколыхнул футбольный Санкт-Петербург.
Спорт уик-энд 16 ноября в 18:28
Армия и оружие

В Польше рассказали о сценариях войны США и России

Издание Myśl Polska в опубликованном материале рассказало о двух сценариях войны между Россией и США.
Газета.Ru 22:10
Происшествия

Погоня со стрельбой произошла в Тайшетском районе

Сотрудники ГИБДД Тайшетского района применили огнестрельное оружие для пресечения неправомерных действий водителя, находящегося за рулём в состоянии опьянения.
Tkgorod.ru 22:05
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии

РИА Новости 20:36
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК 17:29
Хоккей

Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Sports.ru 12:42
Гаджеты

Золотые наушники AirPods Pro за 4,5 млн рублей проданы

BFM.ru 16 ноября в 03:52
Политика

Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России

Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
Lenta.ru 19:44
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
РИА Новости 16:28
Здоровье

В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Газета.Ru 15:43
Авто

Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang

К счастью для Ford, его полностью электрические модели по-прежнему имеют право на получение налогового кредита федерального правительства в размере 7500 долларов США.
SpeedMe вчера в 21:56
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
РБК 15:48
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
ТАСС 09:24
Общество

Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Lenta.ru 09:06
Происшествия

В Красноярске из офиса похитили почти 6 кг золота

В Красноярске полиция разыскивает злоумышленников, похитивших из сейфа в одном из офисов в центре города 5,9 кг золота.
РБК 21:41
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Армия и оружие

Шойгу поздравил военнослужащих с Днём ракетных войск и артиллерии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.
REGNUM 17:19
Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году

"Мисс Россия — 2019" Алина Санько не сможет принять участие в конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдёт в США с 28 ноября по 8 декабря.
Life.ru 10:40
Политика

На Украине назвали условие для прекращения войны в стране

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что властям Украины необходимо начать действовать в рамках закона для прекращения внутриукраинского конфликта.
Газета.Ru 20:20
Автоспорт

Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии

Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru вчера в 23:28
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Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

REGNUM 07:59
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия

В Забайкалье при пожаре в жилом доме погибли три человека

REGNUM 20:18
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Банк России зафиксировал падение интереса россиян к краудфандингу

За первые 9 месяцев текущего года объем рынка краудфинансирования (речь идет о суммарном объеме заключенных сделок во всех сегментах) составил 5,2 млрд рублей.
DP.RU 02:17
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия 18:39
Фигурное катание

Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

RT на русском вчера в 16:15
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На акции протеста в Тбилиси задержали 37 человек

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Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Коммерсантъ 19:57
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, объединяющего военно-исторические клубы страны.
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