Происшествия

REGNUMREGNUMФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

В ведомстве лишь заявили, что на данный момент Соколов чувствует себя хорошо. Никакой другой информации во ФСИН не предоставили. Напомним, ранее сегодня Санкт-петербургские СМИ сообщили, что в ходе следственного эксперимента Соколов якобы пытался покончить с собой.
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с чего всё началось

Наполеон-расчленитель Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Как сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, Соколов показывал как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Е. На непродолжительное время, с целью чистоты эксперимента, с него сняли наручники и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе.
Невские Новости10:34

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ФСИН прокомментировала попытку самоубийства историка Олега Соколова

Петербургский дневник14:27

«Его называли отморозком»: Студенты и выпускники СПбГУ откровенно рассказали о доценте Соколове

КП - Санкт-Петербург10:20

После сообщений о попытке самоубийства во ФСИН рассказали о самочувствии Соколова

78.ru13:51

На следственном эксперименте историк Соколов пытался ранить себя. Угонщик сбил полицейского. Отдел происшествий 18.11.2019

Невские Новости13:43

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

РБК12:41

СК РФ опроверг слухи о попытке самоубийства Олега Соколова

АБН13:37

ФСИН прокомментировала попытку нанести себе вред историка Олега Соколова

Piter.tv14:55
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Происшествия

Настю Рыбку обвинили в краже телефона и двух тысяч евро в Москве

Настя Рыбка вновь вляпалась в скандал, утверждает Telegram-канал "112". На этот раз ее обвинили в краже телефона и денег.
Московский Комсомолец 11:01
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM 14:23
Политика

США признали поселения Израиля на территории Палестины

Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:23
Наука

На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона

На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.
N+1 16 ноября в 08:13
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:44
Экономика

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq подорожали на 11,06% - до $39,75 за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС 10:30
Политика

США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране

"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
РЕН ТВ 14:54
Теннис

Российские теннисисты обыграли команду Хорватии в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 14:53
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

РИА Новости 08:28
Спорт

СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября

Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
News.ru вчера в 05:46
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
РБК 15:48
Общество

Зэки строили для российского полковника яхту за 10 миллионов рублей

Lenta.ru 12:34
Футбол

«Спартак» поучаствовал во всемирной акции, изменив внешность игрокам

Чемпионат 12:53
Политика

Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман

В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Наша версия вчера в 07:16
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
РБК 12:26
Происшествия

Четверо сотрудников Росгвардии уволены после инцидента в тульском кафе

Напомним, кадры дебоша в одном из тульских кафе попали в сеть.
Тульские СМИ 05:43
Общество

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Шоу-бизнес

Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах со стороны своего мужа фигуриста Евгения Плющенко, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik 08:03
Наука

Существование объективной реальности экспериментально опровергнуто

Группа ученых из Великобритании, Франции и Австрии проверила, действительно ли в квантовом мире существует парадокс Вигнера, также известный как парадокс друга Вигнера.
Московский Комсомолец 15 ноября в 08:46
Футбол

Владельцы «ПСЖ» хотят приобрести «Лидс Юнайтед»

Компания Qatar Sports Investments, которая владеет французским «ПСЖ», намерена приобрести клуб Чемпионшипа «Лидс Юнайтед».
ODDS.ru 13:05
Футбол

Футболисты устроили массовую драку после матча в Астрахани

Вести.Ru вчера в 10:35
Здоровье

В Китае зафиксировали третий случай заболевания легочной чумой

Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили еще один случай заражения человека легочной чумой, который стал третьим в КНР.
ТАСС вчера в 06:48
Политика

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Аргументы недели 10:05
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
Газета.Ru 11:01
Происшествия

Полиция приступила к поискам пропавшей в Москве журналистки

Газета.Ru 10:21
Политика

Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
РБК 14:54
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Газета.Ru 12:22
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, объединяющего военно-исторические клубы страны.
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