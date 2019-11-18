Происшествия
REGNUMФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
В ведомстве лишь заявили, что на данный момент Соколов чувствует себя хорошо. Никакой другой информации во ФСИН не предоставили. Напомним, ранее сегодня Санкт-петербургские СМИ сообщили, что в ходе следственного эксперимента Соколов якобы пытался покончить с собой.
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с чего всё началось
Как сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, Соколов показывал как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Е. На непродолжительное время, с целью чистоты эксперимента, с него сняли наручники и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе.Невские Новости10:34
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«Его называли отморозком»: Студенты и выпускники СПбГУ откровенно рассказали о доценте Соколове
КП - Санкт-Петербург10:20
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Происшествия
Четверо сотрудников Росгвардии уволены после инцидента в тульском кафе
Напомним, кадры дебоша в одном из тульских кафе попали в сеть.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
Происшествия
Три человека погибли при стрельбе у супермаркета в штате Оклахома
Три человека погибли в результате стрельбы, утроенной неизвестным возле супермаркета в американском городе Дункан (штат Оклахома).
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Происшествия
ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Общество
Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат
Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Здоровье
Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен
Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Фигурное катание
Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры
Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
США и Турция 17 октября договорились о приостановке военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе с Сирией, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Политика
На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли
На Украине тщательно проверят состояние военных кораблей, которые вернулись из России после задержания в Керченском проливе.
Футбол
Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.
Общество
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Политика
Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень
"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.
Экономика
Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»
Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
Экономика
Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq подорожали на 11,06% - до $39,75 за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
Хоккей
ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Северстали»
Хоккеисты московского ЦСКА проиграли четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от череповецкой "Северстали" в овертайме.
Общество
В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
Происшествия
В Крыму мать убитой девочки на похоронах заставили встать на колени
На похоронах 5-летней девочки в Крыму, которую убил отчим, унизили мать погибшей, требуя встать на колени и просить прощения перед дочерью.
Футбол
«Реал» подтвердил травму Хамеса
Общество
Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Кино
HBO показал первый трейлер сериала «Авеню 5» с Хью Лори
Телеканап HBO показал первый тизерный трейлер комедийной научно-фантастической драмы "Авеню 5".