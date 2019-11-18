Как сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, Соколов показывал как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Е. На непродолжительное время, с целью чистоты эксперимента, с него сняли наручники и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе.

с чего всё началось

В ведомстве лишь заявили, что на данный момент Соколов чувствует себя хорошо. Никакой другой информации во ФСИН не предоставили. Напомним, ранее сегодня Санкт-петербургские СМИ сообщили, что в ходе следственного эксперимента Соколов якобы пытался покончить с собой.

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

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