Происшествия

REGNUMREGNUMФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

В ведомстве лишь заявили, что на данный момент Соколов чувствует себя хорошо. Никакой другой информации во ФСИН не предоставили. Напомним, ранее сегодня Санкт-петербургские СМИ сообщили, что в ходе следственного эксперимента Соколов якобы пытался покончить с собой.
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с чего всё началось

Наполеон-расчленитель Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Как сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, Соколов показывал как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Е. На непродолжительное время, с целью чистоты эксперимента, с него сняли наручники и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе.
Невские Новости10:34

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ФСИН прокомментировала попытку самоубийства историка Олега Соколова

Петербургский дневник14:27

СК РФ опроверг слухи о попытке самоубийства Олега Соколова

АБН13:37

После сообщений о попытке самоубийства во ФСИН рассказали о самочувствии Соколова

78.ru13:51

На следственном эксперименте историк Соколов пытался ранить себя. Угонщик сбил полицейского. Отдел происшествий 18.11.2019

Невские Новости13:43

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

РБК12:41

В ФСИН ответили на новости о попытке самоубийства историка Соколова

Neva.Today13:21

«Его называли отморозком»: Студенты и выпускники СПбГУ откровенно рассказали о доценте Соколове

КП - Санкт-Петербург10:20
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Происшествия

Четверо сотрудников Росгвардии уволены после инцидента в тульском кафе

Напомним, кадры дебоша в одном из тульских кафе попали в сеть.
Тульские СМИ 05:43
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

РИА Новости 08:28
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
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Политика

Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 11:14
Происшествия

Три человека погибли при стрельбе у супермаркета в штате Оклахома

Три человека погибли в результате стрельбы, утроенной неизвестным возле супермаркета в американском городе Дункан (штат Оклахома).
Российская газета 13:23
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
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Происшествия

ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Общество

Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат

Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Московский Комсомолец 13:30
Здоровье

Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен

Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Известия 13:10
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Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
ТАСС Спорт 03:48
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

США и Турция 17 октября договорились о приостановке военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе с Сирией, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.
РИА Новости 13:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Взгляд.ру 00:55
Политика

На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли

На Украине тщательно проверят состояние военных кораблей, которые вернулись из России после задержания в Керченском проливе.
Lenta.ru 09:41
Футбол

Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.
Вести.Ru 10:05
Общество

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 14:20
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости вчера в 04:25
Политика

Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень

"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
REGNUM 09:43
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.
РБК 12:26
Экономика

Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
ТАСС 05:41
Экономика

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq подорожали на 11,06% - до $39,75 за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС 10:30
Хоккей

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Северстали»

Хоккеисты московского ЦСКА проиграли четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от череповецкой "Северстали" в овертайме.
РИА Новости 13:57
Общество

В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
РИА Новости 12:54
Происшествия

В Крыму мать убитой девочки на похоронах заставили встать на колени

На похоронах 5-летней девочки в Крыму, которую убил отчим, унизили мать погибшей, требуя встать на колени и просить прощения перед дочерью.
Главный региональный 02:25
Футбол

«Реал» подтвердил травму Хамеса

Советский спорт 13:50
Происшествия

Обвиняемых в теракте в метро Петербурга требуют посадить пожизненно

Газета.Ru 12:45
Общество

Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
РБК 14:31
Единоборства

Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
РИА Новости 09:46
Кино

HBO показал первый трейлер сериала «Авеню 5» с Хью Лори

Телеканап HBO показал первый тизерный трейлер комедийной научно-фантастической драмы "Авеню 5".
Газета.Ru 09:00
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, объединяющего военно-исторические клубы страны.
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