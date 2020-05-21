Происшествия
REGNUMФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России
«Недобросовестная и лживая позиция телеканала France 24 рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в Российской Федерации», — сообщается на сайте ведомства. Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в исправительной колонии №15 в Ангарске вспыхнул бунт.
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с чего всё началось
Как 21 мая сообщили в ГУ ФСИН по Иркутской области, специалистам не понятно, почему съёмочная группа использовала «недостоверную» информацию и слушала жалобы родственников заключённых.Фонтанка.Рувчера в 17:45
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ГУ ФСИН по Иркутской области обвинил телеканал «France24» в провокации против России
Байкал24вчера в 12:07
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Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
Дальневосточники стали фиктивно разводиться из-за ипотеки
Жители Дальнего Востока стали фиктивно разводятся для получения ипотеки под 2%. Если один из супругов не подходит по условиям программы кредитования по возрасту, второй остается один с ребенком и оформляет заем.
EastRussia 00:31
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Политика
НАТО созывает экстренное заседание из-за выхода США из ДОН
Совет НАТО проведет экстренное заседание на уровне послов 22 мая в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
ФАН вчера в 17:11
Происшествия
В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома
Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.
Газета.Ru 01:45
Здоровье
В Кузбассе выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, 8 новых случаев заболевания выявлено в Новокузнецке, 3 — в Междуреченске, по 1 случаю зафиксировано в Кемерово, Юрге и Осинниках.
RuNews24.ru 02:31
Технологии
Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус
Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:50
Технологии
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Киберспорт
Sea of Thieves выйдет 3 июня в Steam
Игромания.ру вчера в 11:55
Происшествия
В Чите задержали мужчину, призывавшего не соблюдать самоизоляцию
В Чите задержали 42-летнего мужчину, призывавшего не соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщает пресс-служба УМВД Забайкальского края.
Российская газета 02:03
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите на $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
Экономика
Китай решил не устанавливать целевой показатель роста ВВП на 2020 год
Китай принял решение не устанавливать целевой показатель экономического роста на 2020 год из-за неопределенности в отношении воздействия коронавируса.
Вести.Ru 01:52
Общество
Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020
Москва, 21 мая 2020, 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
REGNUM вчера в 10:34
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Общество
Парад Победы и голосование по Конституции могут пройти 24 июня
По данным близких к Кремлю источников, парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут быть проведены в один день, 24 июня.
RuNews24.ru 19 мая в 20:57
Общество
Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за серые зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов, возглавляющий в Совете Федерации бюджетный комитет, предложил ввести в уголовный кодекс ответственность для работодателей, кто выдает зарплату в «конвертах» и не платит с нее налоги.
Городовой вчера в 06:14
Армия и оружие
Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии
В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
Общество
Путин дал оценку системе образования РФ в условиях пандемии
«Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно», — подчеркнул глава государства.
REGNUM вчера в 07:40
Здоровье
В России спрогнозировали возможный рост смертности от рака
Россию предупредили о возможном росте смертности от рака.
9111.ru вчера в 05:04
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Происшествия
В Алтайском крае выявили 1111 носителей коронавируса, девять погибли
Только за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111.
REGNUM вчера в 01:11
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует спад экономики в 2020 году
Минэкономразвития ждет в 2020 году спада экономики на 5%, сообщают Ведомости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития, предоставленный представителем ведомства.
Znak.com вчера в 17:28
Происшествия
В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод
РИА Новости 02:14
Энергетика
Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
Наука
Сенотерапевтики могут помочь в лечении рака печени
Сенотерапевтики – лекарственные средства, направленные на лечение клеточного старения, могут притупить прогрессирование рака печени в животных моделях.
MedikForum.ru вчера в 00:33