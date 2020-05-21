с чего всё началось

«Недобросовестная и лживая позиция телеканала France 24 рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в Российской Федерации», — сообщается на сайте ведомства. Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в исправительной колонии №15 в Ангарске вспыхнул бунт.

ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 358

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1,1K

Общество Дальневосточники стали фиктивно разводиться из-за ипотеки Жители Дальнего Востока стали фиктивно разводятся для получения ипотеки под 2%. Если один из супругов не подходит по условиям программы кредитования по возрасту, второй остается один с ребенком и оформляет заем.

Политика НАТО созывает экстренное заседание из-за выхода США из ДОН Совет НАТО проведет экстренное заседание на уровне послов 22 мая в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил дипломатический источник в Брюсселе. 6

Происшествия В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.

Здоровье В Кузбассе выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом Как сообщает региональный Роспотребнадзор, 8 новых случаев заболевания выявлено в Новокузнецке, 3 — в Междуреченске, по 1 случаю зафиксировано в Кемерово, Юрге и Осинниках.

Общество Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020 Москва, 21 мая 2020, 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора. 145

Общество Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за серые зарплаты Сенатор Анатолий Артамонов, возглавляющий в Совете Федерации бюджетный комитет, предложил ввести в уголовный кодекс ответственность для работодателей, кто выдает зарплату в «конвертах» и не платит с нее налоги. 3,6K

Общество Путин дал оценку системе образования РФ в условиях пандемии «Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно», — подчеркнул глава государства. 107

Происшествия В Алтайском крае выявили 1111 носителей коронавируса, девять погибли Только за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111.

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 334

Экономика Минэкономразвития прогнозирует спад экономики в 2020 году Минэкономразвития ждет в 2020 году спада экономики на 5%, сообщают Ведомости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития, предоставленный представителем ведомства. 46

Энергетика Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск. 1