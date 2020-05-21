с чего всё началось

ФСИН по Иркутской области обвинила французский телеканал France24 в попытке дестабилизировать ситуацию в России из-за сюжета о бунте в ИК-15 в Ангарске. Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идет о сюжете телеканала, вышедшего 20 мая.

ФСИН обвинила телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России из-за сюжета о бунте в ангарской колонии

Происшествия СК возбудил уголовное дело на руководство Татфондбанка Следователи в Татарстане по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудили уголовное дело на должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк". 18

Политика Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями. 2

Происшествия Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.

Общество NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше. 18

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Политика В Венесуэле задержали 66 участников операции по свержению Мадуро Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента.

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Экономика Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. 84