Происшествия
ДождьФСИН обвинила телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России из-за сюжета о бунте в ангарской колонии
ФСИН по Иркутской области обвинила французский телеканал France24 в попытке дестабилизировать ситуацию в России из-за сюжета о бунте в ИК-15 в Ангарске. Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идет о сюжете телеканала, вышедшего 20 мая.
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с чего всё началось
Как 21 мая сообщили в ГУ ФСИН по Иркутской области, специалистам не понятно, почему съёмочная группа использовала «недостоверную» информацию и слушала жалобы родственников заключённых.Фонтанка.Ру17:45
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело на руководство Татфондбанка
Следователи в Татарстане по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудили уголовное дело на должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк".
ТАСС 04:29
Политика
Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19:57
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 20:24
Происшествия
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 20:59
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Гаджеты
На карантине россияне перешли на более дешёвые смартфоны
Эксперты сервиса отметили, что в феврале текущего года наибольшим спросом у жителей России пользовались дорогие модели смартфонов.
MobiDevices 05:49
Музыка
Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров
РИА Новости 18:26
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Армия и оружие
В НАТО испугались российских Ту-22МЗ, пролетающих над Черным морем
Ранее ГЛАС сообщал, что российские Ту-22МЗ выполнили полет над нейтральными водами Черного моря.
ГЛАС.RU 05:05
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе
Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой 02:59
Технологии
Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус
Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса.
Lenta.ru 21:50
Общество
Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России
ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) 08:38
Футбол
Болельщики «Локомотива» вывесили баннер в поддержку Семина у офиса РЖД
Члены объединения болельщиков московского «Локомотива» United South рассказали о проведении акции в поддержку главного тренера клуба Юрия Семина.
РБК 14:40
Футбол
Андрей Аршавин: «В Леверкузене жили во дворце»
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в рамках проекта 2008.fc-zenit.ru. рассказал о победе над «Байером» в 1-м матче четвертьфинала Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.
Матч ТВ 13:34
Политика
В Венесуэле задержали 66 участников операции по свержению Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента.
РИА Новости 14:42
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру вчера в 07:31
Общество
Тульская медсестра работала в прозрачном защитном костюме
Сотрудница клинической больницы в Тульской области стала известной на всю страну после того как появилась на работе в прозрачном спецкостюме, под которым виднелся купальник.
ИнфоСМИ вчера в 05:41
Здоровье
Количество заражённых коронавирусом в Бурятии достигло 1090
Улан-Удэ, 21 мая 2020, 05:31 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1090.
REGNUM вчера в 22:31
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина в Москве
С 27 мая объединенная для Москвы и Подмосковья система перестанет действовать - для передвижения по Москве будут действительны только столичные пропуска, оформить их жители других регионов могут уже сегодня.
Эхо Москвы 13:01
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Технологии
Эксперт рассказал, есть ли вредное излучение от смартфонов
Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения по поводу его вреда среди ученых нет.
ПРАЙМ 19:03
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58