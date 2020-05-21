Происшествия

ДождьДождьФСИН обвинила телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России из-за сюжета о бунте в ангарской колонии

ФСИН по Иркутской области обвинила французский телеканал France24 в попытке дестабилизировать ситуацию в России из-за сюжета о бунте в ИК-15 в Ангарске. Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идет о сюжете телеканала, вышедшего 20 мая.
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с чего всё началось
Как 21 мая сообщили
 в ГУ ФСИН по Иркутской области, специалистам не понятно, почему съёмочная группа использовала «недостоверную» информацию и слушала жалобы родственников заключённых.
Фонтанка.Ру17:45

Подробнее о событии

ФСИН обвинила французских журналистов в провокации из-за сюжета о бунте в ИК-15 в Ангарске

ИрСити21:47

Федеральная служба исполнения наказаний обвинила телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России

Эхо Москвы18:07

Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России

Lenta.ru16:32

ФСИН обвинила France24 в «дестабилизации российской действительности» после репортажа о бунте в колонии

Фонтанка.Ру17:45

ФСИН обвинила телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России из-за сюжета о бунте в ангарской колонии

Дождь16:28

ФСИН обвинила французский канал в «дестабилизации обстановки» в России после сюжета об ангарской колонии

Медиазона15:24

ГУ ФСИН по Иркутской области обвинил телеканал «France24» в провокации против России

Байкал2412:07
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Армия и оружие

Бредихин заявил, что Асад смог удержать Сирию от распада

iReactor 14:20
Происшествия

СК возбудил уголовное дело на руководство Татфондбанка

Следователи в Татарстане по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудили уголовное дело на должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк".
ТАСС 04:29
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Политика

Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19:57
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 20:24
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Происшествия

Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине

Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 20:59
Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион СССР Герасимов

Sport24.ru 06:32
Общество

NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса

Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
18
Происшествия

Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
69
Гаджеты

На карантине россияне перешли на более дешёвые смартфоны

Эксперты сервиса отметили, что в феврале текущего года наибольшим спросом у жителей России пользовались дорогие модели смартфонов.
MobiDevices 05:49
28
Музыка

Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров

РИА Новости 18:26
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Кино

Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II

Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
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Армия и оружие

В НАТО испугались российских Ту-22МЗ, пролетающих над Черным морем

Ранее ГЛАС сообщал, что российские Ту-22МЗ выполнили полет над нейтральными водами Черного моря.
ГЛАС.RU 05:05
Шоу-бизнес

Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе

Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой 02:59
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Технологии

Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус

Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса.
Lenta.ru 21:50
Общество

Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России

ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) 08:38
1,8K
Футбол

Болельщики «Локомотива» вывесили баннер в поддержку Семина у офиса РЖД

Члены объединения болельщиков московского «Локомотива» United South рассказали о проведении акции в поддержку главного тренера клуба Юрия Семина.
РБК 14:40
Футбол

Андрей Аршавин: «В Леверкузене жили во дворце»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в рамках проекта 2008.fc-zenit.ru. рассказал о победе над «Байером» в 1-м матче четвертьфинала Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.
Матч ТВ 13:34
Политика

В Венесуэле задержали 66 участников операции по свержению Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента.
РИА Новости 14:42
Кино

Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

Игромания.ру вчера в 07:31
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Общество

Тульская медсестра работала в прозрачном защитном костюме

Сотрудница клинической больницы в Тульской области стала известной на всю страну после того как появилась на работе в прозрачном спецкостюме, под которым виднелся купальник.
ИнфоСМИ вчера в 05:41
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Здоровье

Количество заражённых коронавирусом в Бурятии достигло 1090

Улан-Удэ, 21 мая 2020, 05:31 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1090.
REGNUM вчера в 22:31
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Общество

В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
1,1K
Общество

Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина в Москве

С 27 мая объединенная для Москвы и Подмосковья система перестанет действовать - для передвижения по Москве будут действительны только столичные пропуска, оформить их жители других регионов могут уже сегодня.
Эхо Москвы 13:01
Общество

Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня

В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
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Технологии

Эксперт рассказал, есть ли вредное излучение от смартфонов

Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения по поводу его вреда среди ученых нет.
ПРАЙМ 19:03
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
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Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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