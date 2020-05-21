Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыФедеральная служба исполнения наказаний обвинила телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России

На сайте регионального управления говорится, что телеканал снял сюжет, основанный на информации граждан, заинтересованных в дестабилизации обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
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ГУФСИН по Иркутской области обратилось к родственникам осужденным ИК-15

Глагол. Иркутское обозрение20:20

Что скрывают власти?

ИА Хакасиявчера в 13:05

ФСИН обвинила France24 в «дестабилизации российской действительности» после репортажа о бунте в колонии

Фонтанка.Ру17:45

Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России

Lenta.ru16:32

ФСИН обвинила телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России из-за сюжета о бунте в ангарской колонии

Дождь16:28

ГУ ФСИН по Иркутской области обвинил телеканал «France24» в провокации против России

Байкал2412:07

Федеральная служба исполнения наказаний обвинила телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России

Эхо Москвы18:07
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Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров

РИА Новости 18:26
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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Общество

От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США

На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.
Online47.ru 18:03
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Наука

Птицы разных видов могут понимать друг друга

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Армия и оружие

Тихоокеанский флот пополнится шестью дизель-электрическими подлодками

Строительство шести дизель-электрических подлодок в ближнесрочной перспективе завершит петербургский завод «Адмиралтейские верфи», заявил главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов 21 мая в поздравительной телеграмме, направленной морякам-тихоокеанцам в связи с Днем Тихоокеанского флота, сообщает ТВ «Звезда».
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Андрей Талалаев: «Радимов про меня сказал: «Враг! Но достойный враг!»»

Андрей Талалаев, один из ярчайших тренеров молодого поколения, приехал к нам в редакцию.
Спорт-Экспресс 17:15
Происшествия

В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон

Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.
REGNUM 19:56
Политика

США не планируют выходить из СНВ-3

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что Вашингтон не будет выходить из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Коммерсантъ 20:05
Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru 10:38
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Экономика

В Минэкономразвития спрогнозировали среднегодовой курс доллара

В Министерстве экономического развития спрогнозировали среднегодовой курс доллара США.
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Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
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Политика

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
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Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
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Космос

Марсоход NASA Curiosity помог пролить свет на историю Марса

Используя марсоход NASA Curiosity, ученые нашли доказательства долгоживущих озер.
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Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
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Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках

Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
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Виктор Шендерович, писатель и журналист был сегодня гостем программы "Особое мнение".
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Huawei разработала «убийцу» поисковика Google

Китайская компания Huawei разработала полноценную альтернативу Google поисковику, сообщили в пресс-службе компании.
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Политика

Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат

Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен.
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В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
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Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
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Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
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Общество

В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

ТАСС 18:13
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Общество

Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов

Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости 13:54
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Происшествия

СКР проверит информацию о «вспышке» коронавируса на станции скорой помощи

Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о массовом заболевании работников скорой помощи новой коронавирусной инфекцией в городе Петропавловске-Камчатском.
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В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
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«Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели», — сказал в ходе встречи Вениамин Кондратьев.
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Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони

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Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции

Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
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Иркутская область
Область в России
Субъект Российской Федерации в юго-восточной части Сибирского федерального округа. Образована 26 сентября 1937 года при разделении Восточно-Сибирской области РСФСР на Иркутскую и Читинскую области.
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