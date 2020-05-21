На сайте регионального управления говорится, что телеканал снял сюжет, основанный на информации граждан, заинтересованных в дестабилизации обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Федеральная служба исполнения наказаний обвинила телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России

Экономика Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. 23

Армия и оружие Тихоокеанский флот пополнится шестью дизель-электрическими подлодками Строительство шести дизель-электрических подлодок в ближнесрочной перспективе завершит петербургский завод «Адмиралтейские верфи», заявил главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов 21 мая в поздравительной телеграмме, направленной морякам-тихоокеанцам в связи с Днем Тихоокеанского флота, сообщает ТВ «Звезда».

Происшествия В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.

Политика США не планируют выходить из СНВ-3 Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что Вашингтон не будет выходить из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Политика В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев. 14

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. 148

Общество Особое мнение: Виктор Шендерович Виктор Шендерович, писатель и журналист был сегодня гостем программы "Особое мнение".

Политика В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Происшествия СКР проверит информацию о «вспышке» коронавируса на станции скорой помощи Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о массовом заболевании работников скорой помощи новой коронавирусной инфекцией в городе Петропавловске-Камчатском.

Общество Отели и пансионаты на Кубани могут открыться к концу июня «Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели», — сказал в ходе встречи Вениамин Кондратьев. 12

Общество Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони. 38