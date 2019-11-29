Общество
BFM.ruФСИН опровергла обыски у замдиректора Рудого
Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения об обысках у первого замдиректора ФСИН Анатолия Рудого. Вопреки сообщениям в соцсетях этого не было, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Кристина Паньшина. Об обысках ранее написал телеграм-канал Baza.
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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В случае, если решение будет принято, то на первом этапе чемпионата клубы будут поделены на две группы по 12 команд.
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Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
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Общество
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