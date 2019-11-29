Общество

BFM.ruBFM.ruФСИН опровергла обыски у замдиректора Рудого

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения об обысках у первого замдиректора ФСИН Анатолия Рудого. Вопреки сообщениям в соцсетях этого не было, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Кристина Паньшина. Об обысках ранее написал телеграм-канал Baza.
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ФСИН опровергла информацию об обысках у первого замдиректора службы Рудого

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