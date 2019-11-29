Общество
Rambler News ServiceФСИН опровергла сообщения об обысках у замдиректора службы Рудого
«Никаких обысков у заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого не было», — передает «РИА Новости» слова Паньшиной. Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что у Рудого якобы прошли обыски в рамках дела о задержании руководства УФСИН Ростовской области.
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Общество
Банк России выпустил памятные монеты к 75-летию Победы
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Здоровье
Доктор Мясников научил бороться с раком при помощи чая
Популярный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал зрителям о полезных свойствах чай – оказалось, напиток может помочь в профилактике раковых заболеваний и инфарктов.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Общество
Завершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Биатлон
Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету
Союз биатлонистов России (СБР) огласил состав участников смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Авто
Skoda раскрыла внешность нового Rapid
Российский офис Skoda опубликовал первые официальные изображения нового поколения лифтбека Rapid.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Гаджеты
Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10
В компании Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы.
Происшествия
В канализации Петербурга нашли сильный яд
Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.
Спорт
Устюгов и Большунов прошли квалификацию спринта в финской Руке
В финской Руке начался первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
Экономика
В Прикамье не могут освоить 207 млн рублей на привлечение медкадров
Из 207,8 млн рублей израсходовано только 8 млн рублей (3,9%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона.
Политика
В ООН потребовали от России объяснений за разгон летних протестов
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям запросили у постпреда РФ в организации объяснения по поводу действий властей России во время летних протестов, котоыре привели к уголовному преследованию их участников.
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Общество
Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за «гомосексуальной флотилии»
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Происшествия
Участники банды «Шараповские» арестованы сотрудниками ФСБ в Дагестане
Происшествия
В Краснодаре найден мертвым бывший глава кущевского РОВД
Энергетика
«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе
Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.