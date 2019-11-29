«Никаких обысков у заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого не было», — передает «РИА Новости» слова Паньшиной. Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что у Рудого якобы прошли обыски в рамках дела о задержании руководства УФСИН Ростовской области.

ФСИН опровергла сообщения об обысках у замдиректора службы Рудого

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