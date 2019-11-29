Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceФСИН опровергла сообщения об обысках у замдиректора службы Рудого

«Никаких обысков у заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого не было», — передает «РИА Новости» слова Паньшиной. Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что у Рудого якобы прошли обыски в рамках дела о задержании руководства УФСИН Ростовской области.
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ФСИН опровергла информацию об обысках у первого замдиректора службы Анатолия Рудого

ТАСС03:40

Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

РИА Новости03:54

ФСИН опровергла обыски у замдиректора службы Рудого

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ФСИН опровергла данные об обысках у первого замглавы ведомства Рудого

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ФСИН опровергла сообщения СМИ об обысках у первого замдиректора службы

Известия04:08

ФСИН опровергла сообщения об обыске у первого замдиректора ведомства Рудого

Интерфакс03:37

Стало известно о грядущих перестановках в руководстве ФСИН

Lenta.ru03:11
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НАТО увеличит военные расходы на $400 млрд к 2024 году

Североатлантический альянс увеличит свои военные расходы на 400 миллиардов долларов к 2024 году по сравнению с уровнем 2016 года, заявила генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Спорт

Фалла победила в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии

Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
РИА Новости 08:10
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
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Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
ТАСС 06:50
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Ведомости 05:31
Армия и оружие

В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ

В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Lenta.ru 06:19
Игры

Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности

В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
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Происшествия

В Сыктывкаре педофил представился врачом и изнасиловал девочку в школе

Видеокамеры зафиксировали, как в Сыктывкаре педофил спокойно проник в школу и надругался над 12-летней девочкой.
РЕН ТВ 06:19
Общество

Ростов признан одним из худших городов России по качеству жизни

Donnews.ru 27 ноября в 00:32
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Шоу-бизнес

Татьяна Доронина госпитализирована

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Городовой 02:28
Спорт

Родченков замешан во взломе базы данных Московской лаборатории

В результате проникновения в систему Московской лаборатории Родченков передал данные лаборатории в WADA.
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Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Газета.Ru 27 ноября в 16:02
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:51
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Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Общество

Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками

Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
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Политика

Эрдоган предложил проверить мозг Макрону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает «смерть мозга».
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Музыка

Данко предложил судить за измену пригласивших Ротару в Россию

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Футбол

Фабиньо выбыл до конца года из-за травмы лодыжки

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Игрок «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»

Полузащитник петербургского "Зенита" Малком тренируется с бразильским "Коринтиансом".
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Крымский отель победил в четырех номинациях премии World Travel Awards

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Общество

Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
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Политика

В «Слуге народа» объяснили желание «приглушить» свободу слова

Ранее Василевская-Смаглюк заявила, что свобода слова на Украине «настолько сильна», «что ее пора бы уже приглушить».
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Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после угроз в адрес сына усилили охрану, передает издание "Дни.ру".
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Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости вчера в 09:46
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Экс-мэра Миасса отправили в колонию

Доступ1 07:19
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