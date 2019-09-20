Происшествия
ИзвестияФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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Сотрудники красноярской колонии отметили День лесника зажигательным стриптизом
Московский Комсомолец06:13
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Культура
Умерла известная оперная певица Ирина Богачева
Регион online 04:10
Технологии
В Facebook продвигается фальшивая платформа для инвестиций
Платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
Здоровье
В России из-за нехватки медикаментов может возрасти смертность от рака
По словам профессора Алексея Масчана, в стране начали исчезать ежедневно необходимые препараты Через два года в РФ на 20 - 30 % возрастет смертность от онкологических заболеваний, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, пишет газета Известия.
Аргументы и Факты 17 сентября в 21:36
Политика
Чем завершились переговоры по газу между Россией и Украиной
Переговоры по газу между Россией, Украиной и Европейской комиссией были конструктивными.
Rambler News Service 05:11
Происшествия
Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде
RT на русском 06:08
Общество
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.
РИА Новости 04:31
Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Политика
Киев назвал условие отмены блокады Донбасса
Власти Украины не отменят блокаду Украины пока Киев не вернет под свой контроль работающие там предприятия.
Rambler News Service 08:01
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о болезни и состоянии актрисы
За год до беременности актриса Анастасия Заворотнюк делала МРТ головного мозга, сообщают СМИ со ссылкой на друзей артистки.
Радио Sputnik 08:08
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Политика
ГБР получит секретные документы по инциденту в Керченском проливе
Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.
RT на русском 07:14
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Политика
Разведка США была обеспокоена разговором Трампа с Зеленским
Жалоба сотрудника американской разведки на телефонные разговоры главы США Дональда Трампа могла быть вызвана его общением с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил адвокат президента Рудольф Джулиани, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:34
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru 18 сентября в 21:43
Футбол
Александр Кокорин проходит медосмотр в «Зените»
Еженедельник Футбол вчера в 05:52
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Кино
Умер французский актёр Шарль Жерар
RT на русском вчера в 16:42
Политика
В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.
RT на русском 07:24
Гаджеты
В Москве стартует предзаказ нового iPhone 11
Каждые полчаса в очереди проводили перекличку. В этом году продажа новых смартфонов в магазинах начнется 20 сентября.
Примечания 18 сентября в 05:47
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe вчера в 03:32
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Sportbox.RU вчера в 02:21