Происшествия
ИзвестияФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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Сотрудники красноярской колонии отметили День лесника зажигательным стриптизом
Московский Комсомолец06:13
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Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об оргиях с Эштоном Катчером
Актриса Деми Мур рассказала о своей личной жизни с экс-супругом, актером Эштоном Катчером, в новой автобиографии.
Газета.Ru 09:56
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна
Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина.
ТАСС 10:07
Кино
Звезды «Теории большого взрыва» воссоединятся в сериале «Карла»
Звезды "Теории большого взрыва" Джим Парсонс и Маим Биалик снимутся в комедийном сериале от CBS "Карла", который является ремейком сериала "Миранда".
Piter.tv 05:52
Политика
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций
Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.
Российская газета 08:51
Футбол
«Уфа» – «Спартак». Команды объявили стартовые составы
Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на предстоящее противостояние.
Вести.Ru 09:30
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Армия и оружие
Американские военные подтвердили подлинность видео с НЛО
ВМС США подтвердили, что ролики подлинные. На них показаны два отдельных столкновения между самолетами ВМС и НЛО.
Вечерняя Москва 17 сентября в 09:16
Космос
Завершена сборка центрального блока ракеты США для полетов на Луну
Американское космическое агентство НАСА завершило сборку центрального блока тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которую планируют использовать для отправки астронавтов на Луну.
Взгляд.ру 07:47
Политика
Додон заявил о перезагрузке отношений с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума в пятницу заявил, что двусторонние отношения между странами проходят перезагрузку отношений на всех уровнях.
РИА Новости 09:29
Происшествия
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:28
Политика
Депутат заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России
Если представителей Deutsche Welle вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ, которое состоится 27 сентября, в МИД и Роскомнадзор будет направлена просьба о лишении представительства СМИ аккредитации в России, сообщил РИА Новости член думской комиссии, депутат Адальби Шхагошев.
РИА Новости 08:54
Гаджеты
Стартовали продажи новых iPhone
20 сентября с 8:00 утра в России начались продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
IT-World 07:26
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Политика
Киев заявил о возможности выборов в Донбассе по законам Украины
Выборы в Донбассе должны проводиться на основе украинского закона, который не предусматривает существования самопровозглашенных Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) республик и «иностранных вооруженных формирований».
Известия 08:31
Происшествия
В Дагестане пресекли бунт в колонии
Интерфакс 08:42
Политика
Киев не допускает неподписания транзитного контракта с «Газпромом»
Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с Россией и в целом прошедшие трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе оценивает позитивно.
ТАСС вчера в 11:53
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru вчера в 19:36
Технологии
Минкомсвязь разрешила Tele2 продолжить выдачу eSim
Замминистра связи Олег Иванов сообщил газете «Ведомости», что Минкомсвязь разрешила оператору Tele2 продолжить эксперимент по выдаче eSim.
Коммерсантъ вчера в 16:39
Транспорт
Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам
В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.
РБК 09:06
Здоровье
Центр медицинской радиологии в Димитровграде принял первых пациентов
Ульяновская правда 07:17
Происшествия
В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
RT на русском 09:52
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Общество
Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами
Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.
Интерфакс 00:02
Армия и оружие
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия вчера в 13:42
Армия и оружие
Кремль ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
В Кремле ответили на опубликованные в американских СМИ заявления командующего ВВС США в Европе генерала Джеффа Хэрригана.
Российская газета 09:41
Политика
Проект бюджета Украины назвали унизительным для населения
Проект бюджета Украины на 2020 год, который предлагает кабмин, "унижает учителей и детей-сирот".
Вести.Ru 07:07
Футбол
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22