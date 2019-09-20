Происшествия

ИзвестияИзвестияФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Проверка проходит в колонии под Иркутском после видео со стриптизом

РЕН ТВ02:43

Сотрудники красноярской колонии отметили День лесника зажигательным стриптизом

Московский Комсомолец06:13

ФСИН отстранила начальника колонии, где устроили стриптиз на корпоративе

Life.ru04:38

В Красноярском крае проверят колонию, где сотрудники ФСИН устроили стриптиз

РИА Новости03:07

Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

РБК05:18

В иркутской колонии идет проверка после видео со стриптизом на День лесника

ТАСС02:29

Врио начальника сибирской колонии отстранили после стриптиза на корпоративе

Тайга.инфо01:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Политика

В Киеве назвали условие отмены блокады Донбасса

18 сентября Пристайко заявил, что в курсе планов президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.
Известия 08:03
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei вышли без приложений от Google

Китайский производитель мобильной техники Huawei презентовал два новых смартфона из флагманской линии без предустановленных приложений Google.
Newstracker.ru 08:49
Политика

Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»

Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
Известия 18 сентября в 11:56
Баскетбол

Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби

Матч ТВ 08:46
Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Белгородские новости 04:44
Происшествия

На шедшего к Путину якутского шамана завели дело об экстремизме

Lenta.ru 09:09
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

РБК 10:35
Политика

Козак сообщил об очищении Молдавии от коррумпированного режима

«В Молдавии сложилась уникальная ситуация благодаря событиям начала июня, когда произошло очищение власти от криминального коррумпированного режима», — приводит Интерфакс слова Козака.
RT на русском 09:49
Общество

Девочку с деформированным черепом отказались брать в башкирский детсад

РИА Новости 08:43
Кино

Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

РИА Новости 10:16
Происшествия

Заключенные подняли бунт в дагестанской колонии

Вести.Ru 09:09
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика

Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.
Известия 10:54
Экономика

Минприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз

Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей.
REGNUM 01:09
Происшествия

Суд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского

РБК 09:44
Политика

На Украине допустили возможность закупки газа в России

Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Общество

Секс-символ Италии Софи Лорен отмечает 85-летие

Легендарная итальянская актриса и певица Софи Лорен 20 сентября празднует свой юбилей.
RuNews24.ru 05:44
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

RT на русском 09:53
Технологии

У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»

Компьютер оснащен отечественным микропроцессором «Эльбрус-8С», который может обеспечить своей мощностью несколько рабочих мест одновременно.
Экономика сегодня 09:25
Армия и оружие

Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»

Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
ТВ Центр 02:11
Футбол

Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Экономика

Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января

Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 07:37
Религия

В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей

По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Общество

Синоптики призвали не ждать бабьего лета в столице

Метеорологи заявили, что ждать теплой погоды в сентябре москвичам не стоит.
Вечерняя Москва 08:17
Политика

Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Происшествия

В Турции российских детей облили горящим маслом

Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru вчера в 19:36
Наука

Загрязнение воды признано одной из главных причин рака

Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 09:52
Политика

Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

Сегодня, 20 сентября, Алексей Текслер официально вступает в должность губернатора Челябинской области. Инаугурация проходит в театре драмы.
Челябинск Сегодня 02:09
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян без макияжа показала пораженное псориазом лицо на фото

Ким Кардашьян без макияжа показала поклонником фото, на котором запечатлено ее лицо, пораженное псориазом.
Актуальные Новости 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное