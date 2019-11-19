Происшествия

ТАССТАССОбвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Об этом журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.
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с чего всё началось

Наполеон-расчленитель Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Как сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, Соколов показывал как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Е. На непродолжительное время, с целью чистоты эксперимента, с него сняли наручники и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе.
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Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой

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Адвокат Наполеона-расчленителя Соколова подтвердил попытку суицида

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Психолог обозначил причины убийства аспирантки СПбГУ

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Адвокат: Доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки-любовницы, пытался покончить с собой на глазах у следователя

КП - Санкт-Петербург05:16

Историка Соколова отправят к психиатрам после попытки ранить себя кортиком

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Адвокат: «Инициативные группы собирают деньги на помощь Соколову»

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Адвокат подтвердил попытку суицида экс-доцента СПбГУ

РБК04:54
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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

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Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии

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Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

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Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
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Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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Экономика

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
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Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
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Происшествия

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Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
РБК 07:19
Общество

ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров

Статус гражданина предпенсионного возраста официально подтвердили более миллиона россиян, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.
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Американский ритейлер стал совладельцем сети Familia

Совладельцем магазинов Familia стала The TJX Companies, говорится в сообщениях обеих компаний.
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Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

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Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
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Происшествия

Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
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Транспорт

Вице-премьер доложил Путину о спросе на железнодорожные билеты в Крым

Продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Россия распечатала заначку с ракетоносцами

Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации.
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Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
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София Ротару вернется с концертами в Россию

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