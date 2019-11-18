Происшествия

РБКРБКФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев. В ведомстве отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он пытался покончить с собой.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Наполеон-расчленитель Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Историк, доцент СПбГУ Олег Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте, который проходил в минувшую пятницу, 15 ноября.
Невские Новости10:34

Подробнее о событии

Соколов попытался покончить с собой, рассказывая об убийстве Ещенко

МР7.ру12:27

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

РБК12:41

Бывший доцент СПбГУ Соколов хотел нанести себе увечье во время следственного эксперимента

Piter.tv12:30

СК не располагает данными о попытке Соколова свести счеты с жизнью

Мойка7812:45

Наполеон-расчленитель Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Невские Новости10:34

Соколов попытался покончить с собой, показывая расчленение Ещенко

78.ru11:11

«Его называли отморозком»: Студенты и выпускники СПбГУ откровенно рассказали о доценте Соколове

КП - Санкт-Петербург10:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Взгляд.ру 00:55
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Как выясняется, модель следующего поколения уже фактически готова и ее фотографии показали дилерам бренда в России.
SpeedMe 06:48
Общество

В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
RT на русском 06:52
Политика

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита

"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа.
Газета.Ru 12:26
Наука

Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий

Волгоградская правда 11:53
Общество

Из Ирака в Москву вылетел рейс с 32 детьми россиян

Из Багдада в Россию спецбортом вылетел самолет с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*.
Комсомольская правда 12:05
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня 02:31
Авто

«АвтоВАЗ» решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора

Как пишет портал «Лада.онлайн», не так давно руководитель проекта Lada Vesta Алексей Лихачев рассказал, как производитель решил проблему повышенного расхода масла 1,8-литрового мотора.
Тарантас Ньюс вчера в 00:34
Футбол

В Астрахани после футбольного матча произошла массовая драка

Как сообщается на сайте «Спорт Экспресс», после окончания футбольного матча «Волгарь» — «Легион-Динамо» произошла массовая драка.
Лезги газет 11:29
Единоборства

Федор Емельяненко осудил Макгрегора за оскорбление дагестанцев

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал заявления Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова, сделанные ирландцем в прошлом месяце.
РБК 12:24
Авто

Компания УАЗ разработает новый турбомотор

В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Автоновости дня 01:22
Политика

Порошенко рассказал о смеющихся над делом против него курах

18 ноября стало известно, что ГБР уведомило Генпрокуратуру о получении Петром Порошенко статуса подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 12:22
Наука

Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу

Facebook Японские ученые обнаружили на плато Наска более сотни геоглифов, на которых изображены животные и загадочные "монстры" с квадратными головами.
РЕН ТВ 16 ноября в 22:23
Экономика

Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика

Спецназ разогнал демонстрантов, заблокировавших парламент Грузии

Кадры разгона демонстрантов в прямом эфире показывает телеканал "Рустави-2". Спецназ оттеснил митингующих от здания грузинского парламента.
Вести.Ru 08:29
Происшествия

В Бийске полицейские провели обыск в мэрии

РИА Новости 01:17
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Общество

ФАС возбудила два дела против поставщиков гречки в Петербурге

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило два дела против поставщиков гречневой крупы в Петербурге.
ТАСС 11:12
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
7Дней.ру 04:00
Происшествия

ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru 05:33
Политика

В Кремле назвали предполагаемые сроки встречи «нормандской четверки»

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал сообщения о сроках начала встречи "нормандской четверки" по Донбассу.
Аргументы недели вчера в 13:31
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Здоровье

Врачи назвали главные признаки диабета

Немецкие врачи определили и назвали семь основных признаков надвигающегося диабета второго типа.
Ugpressa.ru 01:55
Общество

Замглавы ФСИН Максименко написал заявление об отставке

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию.
RT на русском 11:37
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru 06:16
Армия и оружие

Под «Армату» испытают супербоевую ракету

Блог сообщает, что 3УБК25 — «первая в России ракета с автономным самонаведением с абсолютно новыми боевыми качествами», которая «выведет российские танки на лидирующие позиции по возможности поражения целей противника как в условиях прямой видимости, так и при стрельбе непрямой наводкой».
Lenta.ru 12:09
ещё по теме
Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, объединяющего военно-исторические клубы страны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное