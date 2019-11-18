Историк, доцент СПбГУ Олег Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте, который проходил в минувшую пятницу, 15 ноября.

с чего всё началось

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев. В ведомстве отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он пытался покончить с собой.

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

Общество «Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.

Авто Новую Chevrolet Niva показали дилерам Как выясняется, модель следующего поколения уже фактически готова и ее фотографии показали дилерам бренда в России.

Авто Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4 Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).

Авто «АвтоВАЗ» решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора Как пишет портал «Лада.онлайн», не так давно руководитель проекта Lada Vesta Алексей Лихачев рассказал, как производитель решил проблему повышенного расхода масла 1,8-литрового мотора.

Единоборства Федор Емельяненко осудил Макгрегора за оскорбление дагестанцев Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал заявления Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова, сделанные ирландцем в прошлом месяце.

Авто Компания УАЗ разработает новый турбомотор В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.

Политика Порошенко рассказал о смеющихся над делом против него курах 18 ноября стало известно, что ГБР уведомило Генпрокуратуру о получении Петром Порошенко статуса подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

Наука Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу Facebook Японские ученые обнаружили на плато Наска более сотни геоглифов, на которых изображены животные и загадочные "монстры" с квадратными головами.

Экономика Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.

Политика Спецназ разогнал демонстрантов, заблокировавших парламент Грузии Кадры разгона демонстрантов в прямом эфире показывает телеканал "Рустави-2". Спецназ оттеснил митингующих от здания грузинского парламента.

Здоровье Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.

Происшествия ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.

Здоровье Врачи назвали главные признаки диабета Немецкие врачи определили и назвали семь основных признаков надвигающегося диабета второго типа.