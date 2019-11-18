Происшествия
РБКФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев. В ведомстве отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он пытался покончить с собой.
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с чего всё началось
Историк, доцент СПбГУ Олег Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте, который проходил в минувшую пятницу, 15 ноября.Невские Новости10:34
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«Его называли отморозком»: Студенты и выпускники СПбГУ откровенно рассказали о доценте Соколове
КП - Санкт-Петербург10:20
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