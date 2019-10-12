Происшествия
РБКФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного. Об этом РБК сообщил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко.
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с чего всё началось
Анонимный ютуб-канал «Говори правду» опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, начальник ИК-9 в Петрозаводске Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного.Дождьвчера в 13:53
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