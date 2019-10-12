с чего всё началось

Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного. Об этом РБК сообщил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко.

ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями

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