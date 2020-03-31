Коронавирус
РБКФСИН приостановила прием арестованных в большинстве СИЗО Москвы
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела особые условия в следственных изоляторах Москвы в связи с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства. Теперь все новые подозреваемые и обвиняемые, взятые под стражу, будут доставляться только в один СИЗО — № 7 в Капотне.
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Футбол
Астемир Гордюшенко: «Надеюсь, команды смогут закончить сезон. Не хочется, чтобы его отменяли»
Воспитанник ЦСКА Астемир Гордюшенко, ныне выступающий за "Торпедо", в интервью bobsoccer.ru поделился мнением, как нужно поступить с текущим сезоном.
Хоккей
Жена Малкина рассказала, зачем хоккеисту американский паспорт
Общество
В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции
Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.
Общество
Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое
Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Здоровье
В Новгородской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Новгородской области с 23 по 30 марта зарегистрировали снижение заболеваемости респираторными инфекциями к уровню прошлой недели.
Общество
Собянин объявил о вводе в Москве режима всеобщей изоляции
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы независимо от возраста.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Общество
Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки
Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
Общество
В Москве скончались еще пять пожилых пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять человек в возрасте от 61 до 74 лет, у которых был обнаружен коронавирус, сообщает оперативный штаб по Москве.
Общество
РБК: большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Большинство россиян не имеют накоплений на случай кризиса, сообщает РБК со ссылкой на исследование, выполненное научно-техническим центром "Перспектива".
Общество
В России закрылись почти 40% торговых точек
РБК со ссылкой на результаты анализа пишет, что в Москве приостановили работу 73% организаций.
Политика
Украина может ослабить карантин для спасения экономики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Финансы
Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»
Польская PGNiG выиграла спор с «Газпромом» на $1,5 млрд в международном арбитраже, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
В России зафиксировали 500 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 387.
Общество
В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом
Как уточнили ТАСС в региональном ситуационном центре по противодействию распространению коронавируса, указом вводится режим самоизоляции для всех жителей региона.
Экономика
Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям
Госдума на заседании 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон, в котором предлагается обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб.
Политика
Украина ожидает возвращения около 200 тысяч граждан перед Пасхой
Власти Украины ожидают возвращения в страну еще около 200 тысяч своих граждан накануне пасхальных праздников, такие цифры привел глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Смоленской области
Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
Общество
В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в Воронежской области со вторника, 31 марта.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу
Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Здоровье
За сутки от коронавируса во Франции скончались почти 500 человек
За минувшие сутки во Франции зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 52 128.
Общество
Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»
Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортеры без границ".
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Политика
«СР» приостанавливает политическую активность из-за коронавируса
Партия "Справедливая Россия" приостанавливает политическую активность на фоне коронавируса, силы справороссов будут направлены на помощь оказавшимся в трудной ситуации, а также медикам и волонтерам, сообщил лидер СР Сергей Миронов.