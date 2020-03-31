Коронавирус

РБКРБКФСИН приостановила прием арестованных в большинстве СИЗО Москвы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела особые условия в следственных изоляторах Москвы в связи с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства. Теперь все новые подозреваемые и обвиняемые, взятые под стражу, будут доставляться только в один СИЗО — № 7 в Капотне.
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В столичных судах и СИЗО ужесточили противовирусные мероприятия

Коммерсантъ15:22

В столичные СИЗО прекратили допуск членов ОНК

Москва 2410:54

ФСИН ввела ограничительные меры в СИЗО на территории Москвы

Вечерняя Москва07:31

В СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК

RT на русском09:13

Московские СИЗО из-за COVID-19 перестанут пускать адвокатов

РИА Новости07:18

В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей

Интерфакс06:33

Омбудсмен Москвы: онлайн-консультации с адвокатами в СИЗО пока технически невозможны

ТАСС08:15
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Футбол

Астемир Гордюшенко: «Надеюсь, команды смогут закончить сезон. Не хочется, чтобы его отменяли»

Воспитанник ЦСКА Астемир Гордюшенко, ныне выступающий за "Торпедо", в интервью bobsoccer.ru поделился мнением, как нужно поступить с текущим сезоном.
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RuNews24.ru 01:55
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Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.
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В Новгородской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

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Собянин объявил о вводе в Москве режима всеобщей изоляции

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы независимо от возраста.
РИА Новости 29 марта в 21:40
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Из морской губки извлекли соединения против коронавируса

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Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости 17:20
Общество

Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки

Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Нижний сейчас 04:37
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

РБК 11:09
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
РБК 16:14
Общество

В Москве скончались еще пять пожилых пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек в возрасте от 61 до 74 лет, у которых был обнаружен коронавирус, сообщает оперативный штаб по Москве.
Ведомости 16:49
Общество

РБК: большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Большинство россиян не имеют накоплений на случай кризиса, сообщает РБК со ссылкой на исследование, выполненное научно-техническим центром "Перспектива".
РИА Новости 07:30
Общество

В России закрылись почти 40% торговых точек

РБК со ссылкой на результаты анализа пишет, что в Москве приостановили работу 73% организаций.
Говорит Москва 09:55
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Финансы

Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК 17:09
Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»

Польская PGNiG выиграла спор с «Газпромом» на $1,5 млрд в международном арбитраже, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Коммерсантъ вчера в 16:08
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Общество

В России зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 387.
Кубань 24 05:09
Общество

В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом

Как уточнили ТАСС в региональном ситуационном центре по противодействию распространению коронавируса, указом вводится режим самоизоляции для всех жителей региона.
ТАСС 15:56
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям

Госдума на заседании 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон, в котором предлагается обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб.
Ведомости 04:44
Политика

Украина ожидает возвращения около 200 тысяч граждан перед Пасхой

Власти Украины ожидают возвращения в страну еще около 200 тысяч своих граждан накануне пасхальных праздников, такие цифры привел глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
РИА Новости 16:10
Общество

Режим самоизоляции ввели в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
ТАСС 14:34
Общество

В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в Воронежской области со вторника, 31 марта.
Обозреватель Врн 06:34
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Российская газета 12:31
Здоровье

За сутки от коронавируса во Франции скончались почти 500 человек

За минувшие сутки во Франции зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 52 128.
Газета.Ru 14:59
Общество

Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»

Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортеры без границ".
Газета.Ru 08:28
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
Политика

«СР» приостанавливает политическую активность из-за коронавируса

Партия "Справедливая Россия" приостанавливает политическую активность на фоне коронавируса, силы справороссов будут направлены на помощь оказавшимся в трудной ситуации, а также медикам и волонтерам, сообщил лидер СР Сергей Миронов.
РИА Новости 02:54
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