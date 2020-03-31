Коронавирус
РБКФСИН приостановила прием арестованных в большинстве СИЗО Москвы
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела особые условия в следственных изоляторах Москвы в связи с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства. Теперь все новые подозреваемые и обвиняемые, взятые под стражу, будут доставляться только в один СИЗО — № 7 в Капотне.
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Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Энергетика
Нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала до $13 за баррель, достигнув минимального уровня с марта 1999 года, сообщает Argus media.
Здоровье
У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус
Во понедельник, 30 марта, у заведующего отделением травматологии гатчинской ЦРБ обнаружили коронавриусную инфекцию.
Экономика
В Госдуме предлагают выплаты безработным и пенсионерам
Москва, 31 марта 2020, 09:42 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку безработных, работающих сдельно, а также пенсионеров, чьи выплаты сейчас составляют менее двух МРОТ в месяц.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Общество
Мужчина сбежал на улицу во время карантина, прикинувшись кустом
Мэдлин Мэй-Дэвис и Николас Мюррей из английского города Стивенидж запечатлели на видео своего соседа в костюме куста.
Политика
Весенний призыв в армию стартует 1 апреля
Ситуация с призывом могла измениться из-за распространения коронавируса.
Происшествия
Нарушителей режима самоизоляции начали ловить в Свердловской области
В Свердловской области правоохранители начали ловить тех граждан, которые нарушают правила режима самоизоляции.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Транспорт
Во время карантина на Кубани ограничат движение личного транспорта
В Краснодарском крае с 31 марта ограничат движение легкового и грузового транспорта из-за карантина 31 марта с 18:00 в Краснодарском крае введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Общество
Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции
С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Как свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф, еще 24 российских региона вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Мать Сергея Лазарева преобразилась на шоу «Модный приговор»
Мать известного российского певца Сергея Лазарева стала участницей шоу «Модный приговор».
Общество
Выплаты безработным в Москве перечислят отработавшим не менее 60 дней в 2020 году
Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей
Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
Общество
В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции
За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
Общество
В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира
Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Общество
Названы сроки прихода в Россию убийственного для коронавируса тепла
Теплая и сухая погода, которая может замедлить распространение коронавируса, установится на большей территории России в начале июня.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500
Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
Интернет
Microsoft наладила работу Интернета в Windows 10
Как отметили разработчики, пользователи Microsoft Teams, Microsoft Office, Office365, Outlook, Internet Explorer 11 и некоторых версий Microsoft Edge также могут испытывать трудности с подключением.
Транспорт
В Петербурге ограничили работу метро и другого транспорта
Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу метро и общественного транспорта в городе в связи с борьбой против распространения коронавируса, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Шоу-бизнес
Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.