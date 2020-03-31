Коронавирус

РБКРБКФСИН приостановила прием арестованных в большинстве СИЗО Москвы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела особые условия в следственных изоляторах Москвы в связи с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства. Теперь все новые подозреваемые и обвиняемые, взятые под стражу, будут доставляться только в один СИЗО — № 7 в Капотне.
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Ужесточен режим работы московских СИЗО

Коммерсантъ09:56

В столичные СИЗО прекратили допуск членов ОНК

Москва 2410:54

В СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК

RT на русском09:13

ФСИН ввела ограничительные меры в СИЗО на территории Москвы

Вечерняя Москва07:31

Московские СИЗО из-за COVID-19 перестанут пускать адвокатов

РИА Новости07:18

В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей

Интерфакс06:33

Омбудсмен Москвы: онлайн-консультации с адвокатами в СИЗО пока технически невозможны

ТАСС08:15
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Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Энергетика

Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала до $13 за баррель, достигнув минимального уровня с марта 1999 года, сообщает Argus media.
Коммерсантъ 12:32
Здоровье

У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус

Во понедельник, 30 марта, у заведующего отделением травматологии гатчинской ЦРБ обнаружили коронавриусную инфекцию.
Piter.tv 11:13
Экономика

В Госдуме предлагают выплаты безработным и пенсионерам

Москва, 31 марта 2020, 09:42 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку безработных, работающих сдельно, а также пенсионеров, чьи выплаты сейчас составляют менее двух МРОТ в месяц.
REGNUM 02:42
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Общество

Мужчина сбежал на улицу во время карантина, прикинувшись кустом

Мэдлин Мэй-Дэвис и Николас Мюррей из английского города Стивенидж запечатлели на видео своего соседа в костюме куста.
Ридус 03:37
Политика

Весенний призыв в армию стартует 1 апреля

Ситуация с призывом могла измениться из-за распространения коронавируса.
Слово и Дело вчера в 12:57
Происшествия

Нарушителей режима самоизоляции начали ловить в Свердловской области

В Свердловской области правоохранители начали ловить тех граждан, которые нарушают правила режима самоизоляции.
Екатеринбург в эфире 11:04
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 12:59
Транспорт

Во время карантина на Кубани ограничат движение личного транспорта

В Краснодарском крае с 31 марта ограничат движение легкового и грузового транспорта из-за карантина 31 марта с 18:00 в Краснодарском крае введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Юга.ру 09:22
Общество

Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции

С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Асылыкуль 04:25
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Как свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф, еще 24 российских региона вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Инфорос 02:10
Шоу-бизнес

Мать Сергея Лазарева преобразилась на шоу «Модный приговор»

Мать известного российского певца Сергея Лазарева стала участницей шоу «Модный приговор».
ФАН 08:03
Общество

Выплаты безработным в Москве перечислят отработавшим не менее 60 дней в 2020 году

Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Москва 24 12:50
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей

Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
Ведомости 09:28
Общество

В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
РБК 10:34
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона

Lenta.ru 05:46
Общество

В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Фонтанка.Ру 10:16
Общество

Названы сроки прихода в Россию убийственного для коронавируса тепла

Теплая и сухая погода, которая может замедлить распространение коронавируса, установится на большей территории России в начале июня.
ТВ Центр 01:50
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Происшествия

В Пензе установили причину смерти 75-летнего мужчины с коронавирусом

REGNUM 12:39
Общество

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
Интерфакс 05:05
Интернет

Microsoft наладила работу Интернета в Windows 10

Как отметили разработчики, пользователи Microsoft Teams, Microsoft Office, Office365, Outlook, Internet Explorer 11 и некоторых версий Microsoft Edge также могут испытывать трудности с подключением.
News.ru 05:09
Транспорт

В Петербурге ограничили работу метро и другого транспорта

Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу метро и общественного транспорта в городе в связи с борьбой против распространения коронавируса, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на СПб ГКУ «Организатор перевозок».
РБК 12:31
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру вчера в 14:30
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
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