Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области. Как уточнили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел еще в 2017 году и все виновные уже наказаны. Ранее в Сети появилась видеозапись обыска камеры в СИЗО №4 в городе Анжеро-Судженск.
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ФСИН прокомментировала издевательства над заключенными в Кузбассе

Тайга.инфо11:17

ФСИН отреагировала на видео с избиением заключённых

News.ru11:13

Видео избиения заключенных в СИЗО Кузбасса появилось в сети

Комсомольская правда - Кемерово05:28

Виновных в применении силы в СИЗО в Кузбассе привлекли к ответственности

ТАСС07:42

Gulagu.net опубликовал видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Дождь05:46

Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО

РИА Новости08:26

В Сети появилось видео избиения заключённых в кузбасском СИЗО

Газета Кемерова03:22
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На Украине назначили руководителя по расследованиям дел «евромайдана»

Пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что 27 прокуроров Генпрокуратуры Украины перейдут в Госбюро для расследования дел "евромайдана".
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Большая часть вертолётов ВС Германии оказалась не готова к полётам

News.ru 04:36
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Британский журнал признал Крым территорией России

Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
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Хоккеисты сборной Финляндии обыграли США и вышли в полуфинал МЧМ

Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение команде США в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
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В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

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Общество

Названы самые безопасные авиакомпании на 2020 год

Портал AirlineRatings составил список наиболее безопасных авиакомпаний мира на 2020 год. Рейтинг возглавил австралийский перевозчик Qantas.
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Хиллари Клинтон стала ректором британского университета

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Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Экономика

Агаларов раскритиковал низкие доходы россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
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В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Известия 06:45
Спорт

Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA

Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
МК-Спорт 11:30
Здоровье

Медики назвали 5 сигналов-предвестников психических заболеваний

Медики из Black doctor представили вниманию 5 сигналов-предвестников психических заболеваний.
Актуальные Новости 07:56
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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На Ксению Собчак подали в суд за хамство

Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
StarHit.ru вчера в 08:00
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
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Брянский лыжник Большунов звал норвежца Клебо пить водку 31 декабря

31 декабря Александр отмечал день рождения, ему исполнилось 23 года. Он пригласил норвежского чемпиона на праздничный торт и домашнюю водку.
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Космос

Придуман звездный двигатель для перемещения Солнечной системы

Исследователи из Университета штата Иллинойс в США представили звездный двигатель, способный переместить Солнечную систему.
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РИА Новости вчера в 12:32
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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Футбол

Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом

Матч ТВ вчера в 13:23
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
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Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Ситуации в Сирии и Ливии ранее в декабре Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным по телефону.
Известия 11:30
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Пентагон заявил о готовности ответить на «плохое поведение» КНДР

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить на "плохое поведение" Северной Кореи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:55
Общество

Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина

На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
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Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
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Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь

Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 05:53
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Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
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