Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области. Как уточнили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел еще в 2017 году и все виновные уже наказаны. Ранее в Сети появилась видеозапись обыска камеры в СИЗО №4 в городе Анжеро-Судженск.
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ФСИН прокомментировала издевательства над заключенными в Кузбассе

Тайга.инфо11:17

ФСИН отреагировала на видео с избиением заключённых

News.ru11:13

Видео избиения заключенных в СИЗО Кузбасса появилось в сети

Комсомольская правда - Кемерово05:28

Виновных в применении силы в СИЗО в Кузбассе привлекли к ответственности

ТАСС07:42

Gulagu.net опубликовал видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Дождь05:46

Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО

РИА Новости08:26

В Сети появилось видео избиения заключённых в кузбасском СИЗО

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