Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области. Как уточнили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел еще в 2017 году и все виновные уже наказаны. Ранее в Сети появилась видеозапись обыска камеры в СИЗО №4 в городе Анжеро-Судженск.
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Gulagu.net опубликовал видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Дождь05:46

ФСИН отреагировала на видео с избиением заключённых

News.ru11:13

Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО

РИА Новости08:26

Виновных в применении силы в СИЗО в Кузбассе привлекли к ответственности

ТАСС07:42

ФСИН прокомментировала издевательства над заключенными в Кузбассе

Тайга.инфо11:17

Видео избиения заключенных в СИЗО Кузбасса появилось в сети

Комсомольская правда - Кемерово05:28

В Сети появилось видео избиения заключённых в кузбасском СИЗО

Газета Кемерова03:22
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru 04:31
Общество

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета 06:56
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Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
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Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 16:31
Происшествия

Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

РИА Новости 15:50
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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Официальный сайт Дерби Каунти объявил о том, что 34-летний нападающий Уэйн Руни сегодня сыграет свой первый матч в составе новой команды.
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Испытания новейших артсистем «Деривация» и «Дрок» показали на видео

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Ранее сообщалось, что Зеленский рассчитывает получить более 7 млрд долларов в пользу своей страны от доходов с пятилетнего контракта по транзиту газа, заключенного с Россией.
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РЕН ТВ 15:13
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Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Авто

Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Японская компания Mitsubishi представит кроссовер Outlander новой генерации на платформе Renault-Nissan-Mitsubishi во второй половине 2020 года.
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Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
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Эволюция меняла плавники рыб перед тем, как они стали осваивать сушу – Учёные

В любом случае, эволюция меняла плавники рыб перед тем, как они стали осваивать сушу.
HotGeo вчера в 09:16
Футбол

«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ

Lenta.ru 16:49
Общество

МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС

МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации населения из зоны ЧС. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.
РБК вчера в 20:15
Общество

Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
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Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru 13:46
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Александр Петров признался в чувствах к 24-летней Стасе Милославской

В персональном микроблоге Стася Милославская разместила совместную фотографию с талантливым российским актером Александром Петровым.
ГлобалМСК.ру 12:31
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В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

РИА Новости 12:15
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
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Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
РБК 13:32
Общество

Рассекречена информация о Нобелевской премии Солженицына

Lenta.ru 12:50
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 31.12.19 в 22:20
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
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Власти США ввели санкции в отношении главы минобороны Кубы

Госсекретарь США Майп Помпео рассказал о введении властями страны санкций в отношении министра революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса. об это сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:15
Политика

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам российского газа

Украина ещё не «созрела» для того, чтобы вернуться к прямым поставкам российского газа, которые прекратила в 2015 году.
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У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День 30.12.19 в 10:25
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Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
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