Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области. Как уточнили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел еще в 2017 году и все виновные уже наказаны. Ранее в Сети появилась видеозапись обыска камеры в СИЗО №4 в городе Анжеро-Судженск.
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ФСИН прокомментировала издевательства над заключенными в Кузбассе

Тайга.инфо11:17

Видео избиения заключенных в СИЗО Кузбасса появилось в сети

Комсомольская правда - Кемерово05:28

Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО

РИА Новости08:26

Виновных в применении силы в СИЗО в Кузбассе привлекли к ответственности

ТАСС07:42

Gulagu.net опубликовал видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Дождь05:46

ФСИН отреагировала на видео с избиением заключённых

News.ru11:13

В Сети появилось видео избиения заключённых в кузбасском СИЗО

Газета Кемерова03:22
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Общество

Сахалинцев зовут помэппинговать на Победе сегодня вечером

Сегодня вечером на громадном экране — фасаде мемориального комплекса "Победа" на одноименной площади — развернется световое шоу.
Сахалин.Инфо вчера в 20:30
Авто

Электромобили наносят вред окружающей среде больше, чем дизельные авто

ToDay News Ufa 31.12.19 в 02:22
Общество

Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона

Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест бывшего руководителя Renault и Nissan Карлоса Гона, сообщает интернет-журнал «Профиль».
Ореанда-Новости 13:18
Музыка

Полина Гагарина назвала своего личного победителя в шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина, состоявшая в жюри шоу «Голос», назвала того, кто, по ее мнению, заслужил победу в проекте.
АБН 17:44
Политика

Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине

В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Комсомольская правда 05:03
Армия и оружие

У международного аэропорта Багдада прогремели взрывы

РБК 17:59
Технологии

Синхротрон «СКИФ» начнут строить в 2020 году

REGNUM 08:02
Энергетика

В 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

Добыча нефти в России в прошлом году достигла 560,2 миллиона тонн, превысив показатели двух предыдущих лет, когда добыча находилась на максимуме с начала постсоветских времен.
Российская газета 18:29
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии обыграли США и вышли в полуфинал МЧМ

Ранее в 1/2 финала вышли сборные России и Канады, обыгравшие соответственно команды Швейцарии и Словакии.
РИА Новости 14:04
Кино

Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
UfaTime.ru 14:38
Футбол

Сумма отступных за Вайгля составляет 100 миллионов евро

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В договоре игрока прописана сумма отступных в размере 100 миллионов, сообщает A Bola.
Спорт-Экспресс 16:46
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Политика

Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
РИА Новости 18:17
Кино

Шварценеггер думает о завершении карьеры

72-летний Шварценеггер всерьез задумался о прекращении актерской карьеры.
ГЛАС.RU вчера в 13:26
Космос

Китай развернул на орбите солнечный парус SIASAIL-I

В декабре 2019 года на орбите был развёрнут первый китайский солнечный парус SIASAIL-I, разработанный разработан Шэньянским институтом автоматики при Академии наук Китая.
REGNUM 00:18
Наука

Длительность сна связана с легочным фиброзом

МедиаПоток 31.12.19 в 01:47
Музыка

В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн

Впервые с концертом в Пермь приедет солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Рифей-Пермь вчера в 14:05
Происшествия

В Судане заявили о гибели 18 человек в результате крушения самолёта

В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
RT на русском 16:28
Кино

Фильм «Вторжение» вышел в прокат

Картина «Вторжение», снятая Фёдором Бондарчуком в 2019 году, вышла в прокат сегодня, 1 января.
Inc-news.ru вчера в 06:37
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor 31.12.19 в 21:01
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 13:02
Политика

Курц сформирует правительство Австрии вместе с «Зелеными»

Австрийская народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца договорилась о коалиции с партией «Зеленые».
Телеканал 360° вчера в 18:40
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета вчера в 03:11
Шоу-бизнес

На фоне слухов о разрыве Хрусталев уехал в Эмираты с любимой

Поклонники запутались в личной жизни шоумена. Дмитрий Хрусталев, вопреки слухам о разводе, отдыхает с Марией Гончарук в ОАЭ.
7Дней.ру 00:00
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 05:12
Происшествия

В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж

Россияне в основном становятся жертвами карманных воров в транспорте, в точках быстрого питания и магазинах, при этом в 2019 году сотрудникам полиции удалось раскрыть примерно каждое седьмое такое преступление.
ТАСС 02:23
Экономика

ТМК закрыла сделку по продаже американской «дочки» IPSCO Tubulars компании Tenaris

Трубная металлургическая компания РФ закрыла сделку по продаже своей американской "дочки" IPSCO Tubulars компании Tenaris.
ТАСС 16:50
Шоу-бизнес

Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым

Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Актуальные Новости 02:09
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия вчера в 03:38
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