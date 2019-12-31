Происшествия
Российская газетаФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области. Как уточнили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел еще в 2017 году и все виновные уже наказаны. Ранее в Сети появилась видеозапись обыска камеры в СИЗО №4 в городе Анжеро-Судженск.
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Общество
Сахалинцев зовут помэппинговать на Победе сегодня вечером
Сегодня вечером на громадном экране — фасаде мемориального комплекса "Победа" на одноименной площади — развернется световое шоу.
Авто
Электромобили наносят вред окружающей среде больше, чем дизельные авто
Общество
Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест бывшего руководителя Renault и Nissan Карлоса Гона, сообщает интернет-журнал «Профиль».
Музыка
Полина Гагарина назвала своего личного победителя в шоу «Голос»
Певица Полина Гагарина, состоявшая в жюри шоу «Голос», назвала того, кто, по ее мнению, заслужил победу в проекте.
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Энергетика
В 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
Добыча нефти в России в прошлом году достигла 560,2 миллиона тонн, превысив показатели двух предыдущих лет, когда добыча находилась на максимуме с начала постсоветских времен.
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии обыграли США и вышли в полуфинал МЧМ
Ранее в 1/2 финала вышли сборные России и Канады, обыгравшие соответственно команды Швейцарии и Словакии.
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
Футбол
Сумма отступных за Вайгля составляет 100 миллионов евро
Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В договоре игрока прописана сумма отступных в размере 100 миллионов, сообщает A Bola.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Кино
Шварценеггер думает о завершении карьеры
72-летний Шварценеггер всерьез задумался о прекращении актерской карьеры.
Космос
Китай развернул на орбите солнечный парус SIASAIL-I
В декабре 2019 года на орбите был развёрнут первый китайский солнечный парус SIASAIL-I, разработанный разработан Шэньянским институтом автоматики при Академии наук Китая.
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Музыка
В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Впервые с концертом в Пермь приедет солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Происшествия
В Судане заявили о гибели 18 человек в результате крушения самолёта
В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
Кино
Фильм «Вторжение» вышел в прокат
Картина «Вторжение», снятая Фёдором Бондарчуком в 2019 году, вышла в прокат сегодня, 1 января.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Политика
Курц сформирует правительство Австрии вместе с «Зелеными»
Австрийская народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца договорилась о коалиции с партией «Зеленые».
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Шоу-бизнес
На фоне слухов о разрыве Хрусталев уехал в Эмираты с любимой
Поклонники запутались в личной жизни шоумена. Дмитрий Хрусталев, вопреки слухам о разводе, отдыхает с Марией Гончарук в ОАЭ.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Происшествия
В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж
Россияне в основном становятся жертвами карманных воров в транспорте, в точках быстрого питания и магазинах, при этом в 2019 году сотрудникам полиции удалось раскрыть примерно каждое седьмое такое преступление.
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже американской «дочки» IPSCO Tubulars компании Tenaris
Трубная металлургическая компания РФ закрыла сделку по продаже своей американской "дочки" IPSCO Tubulars компании Tenaris.
Шоу-бизнес
Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым
Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.