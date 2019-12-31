Происшествия
Российская газетаФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области. Как уточнили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел еще в 2017 году и все виновные уже наказаны. Ранее в Сети появилась видеозапись обыска камеры в СИЗО №4 в городе Анжеро-Судженск.
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Политика
В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России
Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Происшествия
В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги
По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
Хоккей
Ярослав Аскаров: «Если ты делаешь суперсэйв – значит, до этого допустил ошибку»
Обычно если идет суперсэйв — значит, я что-то сделал не так до этого.
Хоккей
«Он просто моральный урод»: экс-форвард «Северстали» прошёлся по методам работы бывшего тренера
Причиной стали его резкие разногласия с главным тренером команды Андреем Разиным.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Экономика
Агаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Футбол
Один из лучших бомбардиров Лиги 1 мог перейти в «Спартак»
В текущем сезоне Лиги 1 Осимхен провел 18 матчей, забил 10 голом и отдал 4 ассиста.
Энергетика
«Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.
Происшествия
Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
Хиллари Клинтон назначена ректором британского университета
Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.
Происшествия
Морская волна подтопила 15 домов в Хабаровском крае
В сообщении сказано, что в результате мощной нагонной волны произошло подтопление 15 жилых домов в Охотском районе Хабаровского края.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Наука
Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе
Происшествия
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Наука
Платежи за воду снизит разработка ПГУ
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота попала в ДТП
В автомобиль такси, в котором ехала певица, врезался автобус. В момент ДТП певица направлялась в салон красоты.
Энергетика
Добыча нефти в России в 2019 году повысилась на 0,8%
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2019 году повысился на 0,8% по сравнению с 2018 годом и составил 560,2 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Футбол
Лемар может сменить «Атлетико» на «Тоттенхэм»
Полузащитник Тома Лемар, выступающий в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме», рапортует издание Foot Mercato.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Политика
Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве
Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.