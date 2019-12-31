Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области. Как уточнили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел еще в 2017 году и все виновные уже наказаны. Ранее в Сети появилась видеозапись обыска камеры в СИЗО №4 в городе Анжеро-Судженск.
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ФСИН: виновные в издевательствах над кемеровскими заключёнными наказаны

News.ru11:13

Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО

РИА Новости08:26

Издевательства над заключенными в Кузбассе попали на видео

Тайга.инфовчера в 23:33

Gulagu.net опубликовал видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Дождь05:46

Видео избиения заключенных в СИЗО Кузбасса появилось в сети

Комсомольская правда - Кемерово05:28

В Сети появилось видео избиения заключённых в кузбасском СИЗО

Газета Кемерова03:22

Виновных в применении силы в СИЗО в Кузбассе привлекли к ответственности

ТАСС07:42
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Происшествия

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

Газета.Ru 09:54
Политика

В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
РИА Новости 08:13
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
RT на русском 08:43
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
РИА Новости 03:55
Общество

Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

Lenta.ru 07:52
Происшествия

В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги

По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
РИА Новости 05:45
Хоккей

Ярослав Аскаров: «Если ты делаешь суперсэйв – значит, до этого допустил ошибку»

Обычно если идет суперсэйв — значит, я что-то сделал не так до этого.
Матч ТВ 10:57
Хоккей

«Он просто моральный урод»: экс-форвард «Северстали» прошёлся по методам работы бывшего тренера

Причиной стали его резкие разногласия с главным тренером команды Андреем Разиным.
ВЕСТИ35.РФ 05:01
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Экономика

Агаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Политика

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

РБК 10:23
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Известия 06:45
Футбол

Один из лучших бомбардиров Лиги 1 мог перейти в «Спартак»

В текущем сезоне Лиги 1 Осимхен провел 18 матчей, забил 10 голом и отдал 4 ассиста.
Евро-футбол.ру 00:40
Энергетика

«Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.
RT на русском 10:42
Происшествия

Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани

RT на русском 11:08
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Политика

Хиллари Клинтон назначена ректором британского университета

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.
News.ru 10:18
Происшествия

Морская волна подтопила 15 домов в Хабаровском крае

В сообщении сказано, что в результате мощной нагонной волны произошло подтопление 15 жилых домов в Охотском районе Хабаровского края.
iReactor вчера в 06:07
Кино

Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
ГЛАС.RU вчера в 12:12
Энергетика

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политическая Экспертиза вчера в 02:38
Наука

Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе

Известия 31.12.19 в 19:10
Происшествия

В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами

РИА Новости вчера в 04:36
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Газета.Ru вчера в 02:33
Наука

Платежи за воду снизит разработка ПГУ

ГЛАС.RU 06:02
Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота попала в ДТП

В автомобиль такси, в котором ехала певица, врезался автобус. В момент ДТП певица направлялась в салон красоты.
РЕН ТВ 31.12.19 в 06:53
Энергетика

Добыча нефти в России в 2019 году повысилась на 0,8%

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2019 году повысился на 0,8% по сравнению с 2018 годом и составил 560,2 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.
Интерфакс 01:04
Общество

Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона

Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Коммерсантъ 09:23
Футбол

Лемар может сменить «Атлетико» на «Тоттенхэм»

Полузащитник Тома Лемар, выступающий в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме», рапортует издание Foot Mercato.
Евро-футбол.ру 04:40
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Lisa.ru 10:33
Политика

Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве

Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Российская газета 07:28
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