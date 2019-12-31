ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области. Как уточнили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел еще в 2017 году и все виновные уже наказаны. Ранее в Сети появилась видеозапись обыска камеры в СИЗО №4 в городе Анжеро-Судженск.

Общество Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге «В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.

Происшествия В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.

Энергетика «Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.

Политика Хиллари Клинтон назначена ректором британского университета Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.

Происшествия Морская волна подтопила 15 домов в Хабаровском крае В сообщении сказано, что в результате мощной нагонной волны произошло подтопление 15 жилых домов в Охотском районе Хабаровского края.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Шоу-бизнес Певица Рита Дакота попала в ДТП В автомобиль такси, в котором ехала певица, врезался автобус. В момент ДТП певица направлялась в салон красоты.

Энергетика Добыча нефти в России в 2019 году повысилась на 0,8% Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2019 году повысился на 0,8% по сравнению с 2018 годом и составил 560,2 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

Футбол Лемар может сменить «Атлетико» на «Тоттенхэм» Полузащитник Тома Лемар, выступающий в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме», рапортует издание Foot Mercato.