Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаФСК ЕЭС передала правление компании «Россети»

Акционеры «Федеральной сетевой компании Единые энергетические системы» (ФСК ЕЭС) одобрили передачу полномочий исполнительного органа организации, 15 мая сообщает пресс-служба компании. Решение было принято на годовом собрании акционеров.
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Федеральная сетевая компания передала управление «Россетям»

Ведомостивчера в 14:30

ФСК ЕЭС передала правление компании «Россети»

ИА Красная Веснавчера в 12:40

Андрей Муров перестал быть главой ФСК

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Россети стали единоличным исполнительным органом ФСК

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Акционеры «Россетей» приняли ряд важных решений

Профильвчера в 13:17

Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова

РБКвчера в 14:30

ФСК ЕЭС не планирует пользоваться отсрочкой по выплате дивидендов за 2019 год

ТАССвчера в 13:39
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Газета.Ru 06:52
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Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Общество

В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
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Путешествия

Туроператоры аннулируют туры на июнь

Туроператоры предлагают перенести дату путешествия и использовать уже внесенную оплату за туры для приобретения путевки в конце августа, некоторые агентства – до 31 декабря 2021-го.
Наш Красноярский край 06:45
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Общество

В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
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Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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Общество

В Астраханской области приступили к первому этапу снятия ограничений

Губернатор Игорь Бабушкин поручил главам муниципальных образований проследить за исполнением первого этапа введения послаблений.
ГТРК Лотос 05:17
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Экономика

Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн

Один из основателей группы Qiwi Сергей Солонин решил переоформить в кредит свои инвестиции в блокчейн-проект Павла Дурова TON.
Ведомости 06:29
Космос

Роскосмос потратит более 763 млн руб. на доработку «Восточного»

«Роскосмос» потратит на все работы более 763,1 млн рублей.
Новые Известия 05:44
Здоровье

Названо самое опасное осложнение коронавируса

Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
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Общество

Скворцова заявила о достижении плато в ситуации с коронавирусом в РФ

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отмечает, что заболеваемость коронавирусом в РФ снижается.
Интерфакс вчера в 08:45
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Авто

Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks

Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс вчера в 13:36
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Происшествия

Волгоградскому чиновнику грозит тюрьма за незаконную охоту

Нанесенный ущерб оценен в 50 тысяч рублей. Также сообщается, что подозреваемым в незаконной охоте грозит до пяти лет лишения свободы.
Российская газета 03:55
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Общество

В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС 01:26
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Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК вчера в 10:03
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
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Музыка

Двухчасовое шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран

Вещатели из 46 стран покажут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года вместо отмененного международного песенного конкурса "Евровидение-2020", а также конкурсантов прошлых лет, в России шоу покажет Первый канал.
Интерфакс вчера в 17:14
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Происшествия

Полиция начала проверку из-за гонок стритрейсеров в Коммунарке

Столичные полицейские устанавливают водителей, участвовавших в нелегальных гонках в Коммунарке, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
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Хоккей

Крикунов рассказал о нежелании отпускать Кагарлицкого в СКА

Наставник московского "Динамо" Владимир Крикунов рассказал, что год назад он не хотел отпускать своего форварда Дмитрия Кагарлицкого в СКА, передает "Матч ТВ".
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В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус

В Екатеринбурге на складе одного из алкомаркетов обнаружили вспышку коронавируса.
Уральский меридиан 04:58
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Гаджеты

Появились «живые» фото трёх цветов Honor X10

3DNews 06:59
Экономика

Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли

Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
Интерфакс вчера в 00:55
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Наука

Длинные ноги динозаврам были нужны не для развития скорости

Длинные ноги динозаврам были нужны не для развития огромной скорости.
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Гаджеты

Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
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Онищенко предостерег от неправильной вакцинации от коронавируса

Как уверяет Онищенко, требования к вакцине против коронавируса будут очень высокие, так как существует риск, что она окажется или малоэффективной, или дающей нежелательные побочные эффекты.
Журналистская правда 05:21
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Андрей Евгеньевич Муров
Председатель правления ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», член совета директоров ПАО «Россети», член бюро Союза машиностроителей России. Доктор экономических наук. В 2005-2012 годах возглавлял ОАО «Аэропорт Пулково».
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