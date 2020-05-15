В результате голосования было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ПАО «Россети». Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров досрочно лишился своих полномочий.

с чего всё началось

Акционеры «Федеральной сетевой компании Единые энергетические системы» (ФСК ЕЭС) одобрили передачу полномочий исполнительного органа организации, 15 мая сообщает пресс-служба компании. Решение было принято на годовом собрании акционеров.

Шоу-бизнес Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием Кроме того, Павел и Ляйсан пожелали своему ребенку то, что ему как раз необходимо в возрасте семи лет. 1

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза. 367

Общество В российских школах отменят общие переменки Рекомендации по организации образовательного процесса дали в Роспотребнадзоре. В первую очередь, в школах должны исчезнуть общие перемены. 2,7K

Авто Гражданский седан Aurus заметили в Европе Заказы на седан Senat S600 и лимузин L700 начали принимать в августе прошлого года. 89

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 582

Политика Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады. 5

Общество Россиян предостерегли от употребления в пищу старого картофеля Диетолог объяснила, что у человека после употребления в пищу такой картошки начнутся проблемы: рвота, тошнота, диарея.

Происшествия Информация о минировании аэропорта Домодедово не подтвердилась Ранее сообщалось, что на электронную почту аэропорта Домодедово поступило сообщение о "минировании" здания воздушной гавани и всех самолетов на стоянке. 3

Политика Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России Британская газета Times в рубрике "комментарий" опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу материала издания, автор которого рассуждает о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.

Общество Китай снова вводит карантинные меры из-за коронавируса Возникновение нового кластера заражения коронавирусом на северо-востоке страны при неблагоприятном сценарии может радикально изменить всю эпидемическую ситуацию в КНР, учитывая то, что последние случаи заражения в Ухане китайские власти представляли сугубо локальной историей, которую нельзя считать репрезентативной для всего Китая, - пояснили эксперты. 2

Экономика Белый дом завершает работу над новым пакетом помощи Белый дом завершает работу над новым пакетом помощи Третий пакет мер «антивирусной» поддержки граждан и бизнеса практически готов — правительство одобрило почти все нужные для его запуска документы.

Авто В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин Минимальный размер таможенной пошлины на ввоз праворульного ТС может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр для автомобиля не старше 5 лет с объёмом мотора менее одного литра. 654