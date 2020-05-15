Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаФСК ЕЭС передала правление компании «Россети»

Акционеры «Федеральной сетевой компании Единые энергетические системы» (ФСК ЕЭС) одобрили передачу полномочий исполнительного органа организации, 15 мая сообщает пресс-служба компании. Решение было принято на годовом собрании акционеров.
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с чего всё началось

Акционеры ФСК ЕЭС передали управление «Россетям»

В результате голосования было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ПАО «Россети». Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров досрочно лишился своих полномочий.
Новые Известия14:40

Подробнее о событии

Акционеры «Россетей» приняли ряд важных решений

Профиль13:17

Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова

РБК14:30

Андрей Муров перестал быть главой ФСК

Коммерсантъ14:02

Россети стали единоличным исполнительным органом ФСК

News.ru13:54

Федеральная сетевая компания передала управление «Россетям»

Ведомости14:30

ФСК ЕЭС передала правление компании «Россети»

ИА Красная Весна12:40

ФСК ЕЭС не планирует пользоваться отсрочкой по выплате дивидендов за 2019 год

ТАСС13:39
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Кино

Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью

Газета.Ru 10:47
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Политика

Глава «Роскосмоса» прокомментировал создание «супер-ракеты» в США

Российская газета 21:15
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Шоу-бизнес

Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием

Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием Кроме того, Павел и Ляйсан пожелали своему ребенку то, что ему как раз необходимо в возрасте семи лет.
Вокруг ТВ 00:49
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Футбол

Эмери: «Игроки „Арсенала“ не хотели, чтобы Озил был капитаном»

Soccer.ru 17:02
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Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 22:04
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

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РБК 06:27
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Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
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Общество

В российских школах отменят общие переменки

Рекомендации по организации образовательного процесса дали в Роспотребнадзоре. В первую очередь, в школах должны исчезнуть общие перемены.
Peterburg2.ru вчера в 02:59
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
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Общество

Карантин вводят в Самойловском и снимают в Ершовском районе

Пациенты с коронавирусом есть во всех районах. Карантин действует в Краснокутском районе, вводится в Самойловском и снимается в Ершовском.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:37
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Армия и оружие

На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant

В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU вчера в 04:58
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Авто

Гражданский седан Aurus заметили в Европе

Заказы на седан Senat S600 и лимузин L700 начали принимать в августе прошлого года.
CarsWeek.ru вчера в 03:11
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Общество

Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России

"Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев", — рассказал Мясников.
РИА Новости 20:55
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Гаджеты

Apple представит бюджетный iPad на 10 дюймов

iReactor 05:51
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Политика

Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения

Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
РИА Новости 13 мая в 18:04
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Здоровье

В Бурятии растет число случаев заражения коронавирусом

Другие 6 человек контактировали с прочими ранее выявленными зараженными коронавирусом.
Evo-rus.com 05:51
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Общество

Россиян предостерегли от употребления в пищу старого картофеля

Диетолог объяснила, что у человека после употребления в пищу такой картошки начнутся проблемы: рвота, тошнота, диарея.
ФедералПресс 20:27
Происшествия

Информация о минировании аэропорта Домодедово не подтвердилась

Ранее сообщалось, что на электронную почту аэропорта Домодедово поступило сообщение о "минировании" здания воздушной гавани и всех самолетов на стоянке.
ТАСС 14:21
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Политика

Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России

Британская газета Times в рубрике "комментарий" опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу материала издания, автор которого рассуждает о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:44
Армия и оружие

Азербайджан готовится к масштабным военным учениям

REGNUM вчера в 03:33
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Общество

Китай снова вводит карантинные меры из-за коронавируса

Возникновение нового кластера заражения коронавирусом на северо-востоке страны при неблагоприятном сценарии может радикально изменить всю эпидемическую ситуацию в КНР, учитывая то, что последние случаи заражения в Ухане китайские власти представляли сугубо локальной историей, которую нельзя считать репрезентативной для всего Китая, - пояснили эксперты.
Ридус 08:31
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Экономика

Белый дом завершает работу над новым пакетом помощи

Белый дом завершает работу над новым пакетом помощи Третий пакет мер «антивирусной» поддержки граждан и бизнеса практически готов — правительство одобрило почти все нужные для его запуска документы.
Коммерсантъ 17:11
Авто

В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин

Минимальный размер таможенной пошлины на ввоз праворульного ТС может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр для автомобиля не старше 5 лет с объёмом мотора менее одного литра.
Тарантас Ньюс 21:56
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59
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Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом

Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
РИАЦ 05:52
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Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
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Андрей Евгеньевич Муров
Председатель правления ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», член совета директоров ПАО «Россети», член бюро Союза машиностроителей России. Доктор экономических наук. В 2005-2012 годах возглавлял ОАО «Аэропорт Пулково».
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