Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаФСК ЕЭС передала правление компании «Россети»

Акционеры «Федеральной сетевой компании Единые энергетические системы» (ФСК ЕЭС) одобрили передачу полномочий исполнительного органа организации, 15 мая сообщает пресс-служба компании. Решение было принято на годовом собрании акционеров.
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Акционеры «Россетей» приняли ряд важных решений

Профильвчера в 13:17

«ФСК ЕЭС» перешла в управление «Россетей»

ФедералПрессвчера в 14:15

Россети стали единоличным исполнительным органом ФСК

News.ruвчера в 13:54

Акционеры ФСК решили сделать «Россети» единоличным исполнительным органом

ПРАЙМвчера в 13:19

Федеральная сетевая компания передала управление «Россетям»

Ведомостивчера в 14:30

ФСК ЕЭС передала правление компании «Россети»

ИА Красная Веснавчера в 12:40

ФСК ЕЭС не планирует пользоваться отсрочкой по выплате дивидендов за 2019 год

ТАССвчера в 13:39
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Sports.ru 14 мая в 07:42
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Здоровье

В Чите краевой онкодиспансер закрыли на карантин по коронавирусу

В Чите в краевом онкологическом диспансере ввели карантин после того, как у 66 человек обнаружили коронавирус, сообщается на сайте минздрава Забайкальского края.
Коммерсантъ 03:29
4
Общество

СКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам

Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 22:31
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Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
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Гаджеты

NVIDIA представила процессор Ampere

Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com 14 мая в 13:27
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Общество

В России зарегистрирован самый низкий с 1 мая прирост случаев COVID-19

Число новых случаев COVID-19 в России снижается: в субботу в целом по России зарегистрированы 9 200 диагнозов в 83 регионах, и это самый низкий показатель в стране с 1 мая.
Интерфакс 04:03
Общество

В России за сутки выявили 9,2 тыс. заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали еще 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб.
РБК 03:42
Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
9
Здоровье

В Минздраве объяснили, как ведется статистика умерших от коронавируса

Главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк рассказал в комментарии телеканалу «Звезда», как ведутся подсчеты жертв COVID-19.
Live24 03:57
2
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке поручил правительству и главам нескольких федеральных ведомств держать на контроле сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет.
Газета.Ru 03:53
2,5K
Путешествия

Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь

Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
Петербургский дневник вчера в 12:44
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Кино

Дэнни Трехо и Элайджа Вуд поучаствуют в ток-шоу внутри Animal Crossing

Актеры Дэнни Трехо, Элайджа Вуд и Грег Гранберг поучаствуют в ток-шоу Animal Talking, которое сценарист Гэри Уитта проводит в игре Animal Crossing: New Horizons.
CyberSport.ru 14 мая в 01:51
Общество

Резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Приморье

По данным на 17:35 16 мая, в Приморском крае коронавирус подтвержден у 1197 пациентов (сутки ранее – 1110 человек).
Prim.News 03:53
14
Кино

На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»

Ревизор.ру 14 мая в 13:05
4
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
1,9K
Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду

Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
40
Общество

МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
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Происшествия

В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека

В Ставропольском крае в результате столкновения мотоцикла и скорой помощи погибли три человека.
RT на русском 02:10
2
Общество

Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться

На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
9
Игры

Sony представила 18 минут нового геймплея игры Ghost of Tsushima

Чемпионат вчера в 11:48
3
Общество

Еще 1 470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Как в субботу сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 470 человек.
Интерфакс 02:54
346
Здоровье

В Омской области умер еще один пациент с коронавирусом

По данным регионального минздрава, на сегодня в Омской области COVID-19 подтвердился еще у 40 человек.
Омскрегион 02:44
6
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи

РИА Новости 02:30
6
Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Космос

Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд

Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад.
V-kosmose.com 01:52
1
Здоровье

В Петербурге умер врач, заболевший коронавирусом

Заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга №31 Виктор Парафило умер в возрасте 71 года от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на сайте учреждения.
Gazeta.SPb 02:21
4
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ

Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:43
Кино

CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком

CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру вчера в 11:08
3
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 14 мая в 15:57
179
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Андрей Евгеньевич Муров
Председатель правления ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», член совета директоров ПАО «Россети», член бюро Союза машиностроителей России. Доктор экономических наук. В 2005-2012 годах возглавлял ОАО «Аэропорт Пулково».
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