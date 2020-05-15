Экономика
ИА Красная ВеснаФСК ЕЭС передала правление компании «Россети»
Акционеры «Федеральной сетевой компании Единые энергетические системы» (ФСК ЕЭС) одобрили передачу полномочий исполнительного органа организации, 15 мая сообщает пресс-служба компании. Решение было принято на годовом собрании акционеров.
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Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Sports.ru 14 мая в 07:42
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Здоровье
В Чите краевой онкодиспансер закрыли на карантин по коронавирусу
В Чите в краевом онкологическом диспансере ввели карантин после того, как у 66 человек обнаружили коронавирус, сообщается на сайте минздрава Забайкальского края.
Коммерсантъ 03:29
Общество
СКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам
Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 22:31
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com 14 мая в 13:27
Общество
В России зарегистрирован самый низкий с 1 мая прирост случаев COVID-19
Число новых случаев COVID-19 в России снижается: в субботу в целом по России зарегистрированы 9 200 диагнозов в 83 регионах, и это самый низкий показатель в стране с 1 мая.
Интерфакс 04:03
Общество
В России за сутки выявили 9,2 тыс. заразившихся коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали еще 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб.
РБК 03:42
Общество
Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
Здоровье
В Минздраве объяснили, как ведется статистика умерших от коронавируса
Главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк рассказал в комментарии телеканалу «Звезда», как ведутся подсчеты жертв COVID-19.
Live24 03:57
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
Президент России Владимир Путин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке поручил правительству и главам нескольких федеральных ведомств держать на контроле сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет.
Газета.Ru 03:53
Путешествия
Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь
Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
Петербургский дневник вчера в 12:44
Кино
Дэнни Трехо и Элайджа Вуд поучаствуют в ток-шоу внутри Animal Crossing
Актеры Дэнни Трехо, Элайджа Вуд и Грег Гранберг поучаствуют в ток-шоу Animal Talking, которое сценарист Гэри Уитта проводит в игре Animal Crossing: New Horizons.
CyberSport.ru 14 мая в 01:51
Общество
Резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Приморье
По данным на 17:35 16 мая, в Приморском крае коронавирус подтвержден у 1197 пациентов (сутки ранее – 1110 человек).
Prim.News 03:53
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 14 мая в 13:05
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
Общество
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
Происшествия
В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека
В Ставропольском крае в результате столкновения мотоцикла и скорой помощи погибли три человека.
RT на русском 02:10
Общество
Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться
На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
Игры
Sony представила 18 минут нового геймплея игры Ghost of Tsushima
Чемпионат вчера в 11:48
Общество
Еще 1 470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Как в субботу сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 470 человек.
Интерфакс 02:54
Здоровье
В Омской области умер еще один пациент с коронавирусом
По данным регионального минздрава, на сегодня в Омской области COVID-19 подтвердился еще у 40 человек.
Омскрегион 02:44
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
РИА Новости 02:30
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Космос
Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд
Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад.
V-kosmose.com 01:52
Здоровье
В Петербурге умер врач, заболевший коронавирусом
Заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга №31 Виктор Парафило умер в возрасте 71 года от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на сайте учреждения.
Gazeta.SPb 02:21
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:43
Кино
CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком
CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру вчера в 11:08
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 14 мая в 15:57