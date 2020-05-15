Акционеры «Федеральной сетевой компании Единые энергетические системы» (ФСК ЕЭС) одобрили передачу полномочий исполнительного органа организации, 15 мая сообщает пресс-служба компании. Решение было принято на годовом собрании акционеров.

Здоровье В Чите краевой онкодиспансер закрыли на карантин по коронавирусу В Чите в краевом онкологическом диспансере ввели карантин после того, как у 66 человек обнаружили коронавирус, сообщается на сайте минздрава Забайкальского края. 4

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Общество В России зарегистрирован самый низкий с 1 мая прирост случаев COVID-19 Число новых случаев COVID-19 в России снижается: в субботу в целом по России зарегистрированы 9 200 диагнозов в 83 регионах, и это самый низкий показатель в стране с 1 мая.

Общество В России за сутки выявили 9,2 тыс. заразившихся коронавирусом За прошедшие сутки в России зарегистрировали еще 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб.

Общество Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске. 9

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет Президент России Владимир Путин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке поручил правительству и главам нескольких федеральных ведомств держать на контроле сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет. 2,5K

Кино Дэнни Трехо и Элайджа Вуд поучаствуют в ток-шоу внутри Animal Crossing Актеры Дэнни Трехо, Элайджа Вуд и Грег Гранберг поучаствуют в ток-шоу Animal Talking, которое сценарист Гэри Уитта проводит в игре Animal Crossing: New Horizons.

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Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 1,9K

Общество МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди. 540

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Общество Еще 1 470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Как в субботу сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 470 человек. 346

Общество Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. 173

Космос Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад. 1

Здоровье В Петербурге умер врач, заболевший коронавирусом Заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга №31 Виктор Парафило умер в возрасте 71 года от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на сайте учреждения. 4