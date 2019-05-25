Экономика
ПРАЙМФСК ЕЭС запустила питающий центр ТОР «Надеждинская» в Приморье
ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в первый день Восточного экономического форума запустила питающий центр территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" — подстанцию 220 кВ "Промпарк" в пригороде Владивостока, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии пуска.
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 07:31, Вашингтон
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