Экономика
ПРАЙМФСК ЕЭС запустила питающий центр ТОР «Надеждинская» в Приморье
ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в первый день Восточного экономического форума запустила питающий центр территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" — подстанцию 220 кВ "Промпарк" в пригороде Владивостока, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии пуска.
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