Экономика

ПРАЙМПРАЙМФСК ЕЭС запустила питающий центр ТОР «Надеждинская» в Приморье

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в первый день Восточного экономического форума запустила питающий центр территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" — подстанцию 220 кВ "Промпарк" в пригороде Владивостока, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии пуска.
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В Приморье запущена ПС 220 кВ Промпарк

ЭнергоНьюс00:36

ФСК намерена вложить более 27 млрд рублей в энергетику Приморья

ТАСС00:01

ФСК ЕЭС запустила питающий центр ТОР «Надеждинская» в Приморье

ПРАЙМвчера в 23:59
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:57, Вашингтон
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Военные создали на Урале невидимый купол для защиты от дронов

На полигонах в Свердловской и Челябинской областях специалисты радиоэлектронной борьбы тренировались в создании купола для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств.
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Волейбол

Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса»

Возглавляющий мужскую сборную России по волейболу Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера "Кузбасса", сообщается на официальном сайте кемеровской команды.
РИА Новости 01:57
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Говорить о реальном переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета 02:51
Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Общество

Заработал сервис мгновенной выдачи сведений из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Коммерсантъ вчера в 06:05
Армия и оружие

На ВЭФ представили вертолет Ка-226Т для Индии

РИА Новости вчера в 04:10
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Здоровье

Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Происшествия

В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25

Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 09:48
Политика

В Горловке детский сад попал под обстрел ВСУ, заявили в ДНР

РИА Новости 01:30
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 02 сентября в 18:48
Политика

В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»

В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily 02 сентября в 22:17
Политика

Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности

Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия вчера в 04:54
Происшествия

В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси

Вести.Ru 01:25
Происшествия

Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор

По данным другого источника, похищенное имущество принадлежало деятелям кино Федору Бондарчуку и Евгению Миронову.
Вести.Ru вчера в 23:17
Общество

Назван самый распространенный размер груди россиянок

Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия вчера в 01:00
Армия и оружие

Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%

Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:22
Общество

Одобрен проект подземного археологического музея в Кремле

"Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля", - говорится в сообщении.
Интерфакс вчера в 07:58
Политика

Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Экономика

Кто сможет получит налоговые льготы на Дальнем Востоке

Минвостокразвития рассчитывает, что новый механизм может заработать уже в 2020 г. По проекту инвесторы, самостоятельно построившие необходимую для предприятия инфраструктуру, будут получать льготы по основным налогам.
Финмаркет 01:45
Здоровье

В Роскачестве перечислили базовые продукты завтрака школьника

Известия 01:18
Политика

Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости 01:07
Политика

Пентагон выделил деньги на стену у границы с Мексикой

Средства в размере $3,6 млрд на строительство стены на американо-мексиканской границе разрешил выделить Пентагон, передаёт CNN.
REGNUM вчера в 21:22
Общество

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Ведомости вчера в 22:23
Экономика

Губернатор Магаданской области рассказал на ВЭФ о потенциале региона

Губернатор Магаданской области Сергей Носов представил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке инвестиционный потенциал региона.
REGNUM 01:47
Теннис

Димитров победил Федерера и вышел в полуфинал US Open на Медведева

Советский спорт 00:33
Общество

Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей

«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия вчера в 11:16
Интернет

Обновление Firefox снизит энергопотребление macOS-устройств в три раза

Инженер Mozilla Хенрик Скупин (Henrik Skupin) пишет, что разработчики сумели устранить проблему повышенного энергопотребления Firefox на macOS, и в Firefox Nightly патч показал себя хорошо, сократив энергопотребление в три раза.
Хакер Online вчера в 04:30
Политика

Иран потребовал миллиарды за возвращение к ядерной сделке

Власти Ирана согласятся вернуться к исполнению условий ядерной сделки 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — в том случае, если стране предоставят кредиты на 15 миллиардов долларов, как предлагала Франция.
Lenta.ru 02:48
Космос

Стручковый перец станет первым плодоносящим космо-растением

AgroXXI вчера в 00:13
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Андрей Евгеньевич Муров
Председатель правления ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», член совета директоров ПАО «Россети», доктор экономических наук. В 2005-2012 годах возглавлял ОАО «Аэропорт Пулково».
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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