Экономика
ПРАЙМФСК ЕЭС запустила питающий центр ТОР «Надеждинская» в Приморье
ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в первый день Восточного экономического форума запустила питающий центр территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" — подстанцию 220 кВ "Промпарк" в пригороде Владивостока, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии пуска.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:57, Вашингтон
Армия и оружие
Военные создали на Урале невидимый купол для защиты от дронов
На полигонах в Свердловской и Челябинской областях специалисты радиоэлектронной борьбы тренировались в создании купола для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств.
Российская газета 02:50
Волейбол
Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса»
Возглавляющий мужскую сборную России по волейболу Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера "Кузбасса", сообщается на официальном сайте кемеровской команды.
РИА Новости 01:57
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Говорить о реальном переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета 02:51
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Общество
Заработал сервис мгновенной выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Коммерсантъ вчера в 06:05
Армия и оружие
На ВЭФ представили вертолет Ка-226Т для Индии
РИА Новости вчера в 04:10
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 09:48
Политика
В Горловке детский сад попал под обстрел ВСУ, заявили в ДНР
РИА Новости 01:30
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 02 сентября в 18:48
Политика
В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»
В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily 02 сентября в 22:17
Политика
Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия вчера в 04:54
Происшествия
Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор
По данным другого источника, похищенное имущество принадлежало деятелям кино Федору Бондарчуку и Евгению Миронову.
Вести.Ru вчера в 23:17
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия вчера в 01:00
Армия и оружие
Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%
Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:22
Общество
Одобрен проект подземного археологического музея в Кремле
"Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля", - говорится в сообщении.
Интерфакс вчера в 07:58
Политика
Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Экономика
Кто сможет получит налоговые льготы на Дальнем Востоке
Минвостокразвития рассчитывает, что новый механизм может заработать уже в 2020 г. По проекту инвесторы, самостоятельно построившие необходимую для предприятия инфраструктуру, будут получать льготы по основным налогам.
Финмаркет 01:45
Политика
Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости 01:07
Политика
Пентагон выделил деньги на стену у границы с Мексикой
Средства в размере $3,6 млрд на строительство стены на американо-мексиканской границе разрешил выделить Пентагон, передаёт CNN.
REGNUM вчера в 21:22
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Экономика
Губернатор Магаданской области рассказал на ВЭФ о потенциале региона
Губернатор Магаданской области Сергей Носов представил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке инвестиционный потенциал региона.
REGNUM 01:47
Теннис
Димитров победил Федерера и вышел в полуфинал US Open на Медведева
Советский спорт 00:33
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия вчера в 11:16
Интернет
Обновление Firefox снизит энергопотребление macOS-устройств в три раза
Инженер Mozilla Хенрик Скупин (Henrik Skupin) пишет, что разработчики сумели устранить проблему повышенного энергопотребления Firefox на macOS, и в Firefox Nightly патч показал себя хорошо, сократив энергопотребление в три раза.
Хакер Online вчера в 04:30
Политика
Иран потребовал миллиарды за возвращение к ядерной сделке
Власти Ирана согласятся вернуться к исполнению условий ядерной сделки 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — в том случае, если стране предоставят кредиты на 15 миллиардов долларов, как предлагала Франция.
Lenta.ru 02:48
Космос
Стручковый перец станет первым плодоносящим космо-растением
AgroXXI вчера в 00:13