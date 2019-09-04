ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в первый день Восточного экономического форума запустила питающий центр территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" — подстанцию 220 кВ "Промпарк" в пригороде Владивостока, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии пуска.

Политика Закон об отмене неприкосновенности направлен на подпись Зеленскому Закон об отмене депутатской неприкосновенности направили на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Экономика ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.

Кино В сеть слили кадры анимационного сериала Marvel «Что, если?» Для кого-то Comic-Con и D23 – повод порадоваться отличным новостям о новых проектах Disney и Marvel, а для кого-то – возможность заработать на «сливе» эксклюзивной информации.

Здоровье Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Армия и оружие Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Авто «АвтоВАЗ» опроверг слухи о смене поставщика моторного масла В «АвтоВАЗе» заявили, что информация о смене компанией поставщика моторных масел не соответствует действительности.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Экономика В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Армия и оружие Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза» Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.

Политика Газовое соглашение подписали США, Украина и Польша Во время встречи в польской столице, представители Соединенных Штатов, Украины и Польши подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, сообщает «РИА Новости».

Политика В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Какой праздник отмечают 4 сентября Задачей Специального отдела Генерального штаба были подготовка и проведение испытаний атомной бомбы.

Технологии Правительство разрешит МФЦ собирать биометрические данные россиян Осенью кабмин может разрешить отделениям многофункциональных центров (МФЦ) собирать биометрические данные россиян для удаленного пользования госуслугами.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Происшествия Иномарка врезалась в остановку в Пскове В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.

Общество В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.

Экономика Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.

Общество Голодец назвала культурное образование в России лидирующим в мире Россия занимает лидирующие позиции в мире по образованию в сфере искусства.

Гаджеты Google официально выпустила Android 10 После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.

Политика Иранский министр посоветовал Трампу перестать изображать Таноса Ранее Вашингтон ввел санкции против космических ведомств Ирана Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми высказался по поводу новых санкций, введенных США против Тегерана.

Общество Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа «Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.