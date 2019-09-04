Экономика
ПРАЙМФСК ЕЭС запустила питающий центр ТОР «Надеждинская» в Приморье
ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в первый день Восточного экономического форума запустила питающий центр территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" — подстанцию 220 кВ "Промпарк" в пригороде Владивостока, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии пуска.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:55, Вашингтон
Политика
Закон об отмене неприкосновенности направлен на подпись Зеленскому
Закон об отмене депутатской неприкосновенности направили на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
РБК вчера в 13:30
Экономика
ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках
Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
РБК 01:48
Кино
В сеть слили кадры анимационного сериала Marvel «Что, если?»
Для кого-то Comic-Con и D23 – повод порадоваться отличным новостям о новых проектах Disney и Marvel, а для кого-то – возможность заработать на «сливе» эксклюзивной информации.
Киноафиша России 02:51
Футбол
Траты клубов РПЛ на трансферы оказались рекордными за последние годы
Клубы российской премьер-лиги (РПЛ) потратили 234,82 миллиона евро на трансферы летом текущего года.
Lenta.ru вчера в 08:36
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета вчера в 15:47
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Авто
«АвтоВАЗ» опроверг слухи о смене поставщика моторного масла
В «АвтоВАЗе» заявили, что информация о смене компанией поставщика моторных масел не соответствует действительности.
Рамблер вчера в 10:01
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Интерфакс 03:38
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда вчера в 00:40
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 01 сентября в 23:18
Армия и оружие
Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза»
Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:17
Политика
Газовое соглашение подписали США, Украина и Польша
Во время встречи в польской столице, представители Соединенных Штатов, Украины и Польши подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, сообщает «РИА Новости».
Страна Советов on-line 01 сентября в 04:05
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Армия и оружие
Какой праздник отмечают 4 сентября
Задачей Специального отдела Генерального штаба были подготовка и проведение испытаний атомной бомбы.
ToDay News Ufa вчера в 13:00
Технологии
Правительство разрешит МФЦ собирать биометрические данные россиян
Осенью кабмин может разрешить отделениям многофункциональных центров (МФЦ) собирать биометрические данные россиян для удаленного пользования госуслугами.
ФедералПресс вчера в 23:59
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Шоу-бизнес
Прохору Шаляпину стало плохо после новости о смерти «возлюбленной»
Телепрограмма 02:46
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Общество
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Политика
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
ТАСС вчера в 11:23
Экономика
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия вчера в 18:15
Общество
Голодец назвала культурное образование в России лидирующим в мире
Россия занимает лидирующие позиции в мире по образованию в сфере искусства.
RT на русском 01:46
Гаджеты
Google официально выпустила Android 10
После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика 02:51
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Политика
Иранский министр посоветовал Трампу перестать изображать Таноса
Ранее Вашингтон ввел санкции против космических ведомств Ирана Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми высказался по поводу новых санкций, введенных США против Тегерана.
Аргументы и Факты 02:15
Общество
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия 00:43
Происшествия
Штукатурка упала на ученицу в омской школе
В Омске в одной из школ на ученицу упала штукатурка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.
Газета.Ru 02:57