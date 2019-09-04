Экономика
ПРАЙМФСК ЕЭС запустила питающий центр ТОР «Надеждинская» в Приморье
ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в первый день Восточного экономического форума запустила питающий центр территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" — подстанцию 220 кВ "Промпарк" в пригороде Владивостока, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии пуска.
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Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 04:25, Вашингтон
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
StarHit.ru вчера в 23:30
Происшествия
В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM вчера в 08:21
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru вчера в 11:40
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Происшествия
Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.
Вести.Ru вчера в 23:17
Экономика
РФПИ на ВЭФ обсудит с китайскими инвесторами их участие в нацпроектах
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудит с китайскими инвесторами возможность их участия в финансировании нацпроектов, сообщил в среду журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
ТАСС 02:24
Происшествия
Московскую студию Михалкова атаковали
Неизвестный при помощи стула разбил окно в киностудии «ТриТэ» режиссера Никиты Михалкова, расположенной в центре Москвы.
Lenta.ru 04:16
Происшествия
Прекращено уголовное преследование пятерых участников митинга 27 июля
Следственный комитет России прекратил уголовное преследование пятерых участников митинга 27 июля в Москве.
Lenta.ru вчера в 06:04
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Транспорт
Аэропорт Петрозаводска закроют на ремонт на месяц с 1 октября
Пресс-служба отмечает, что авиационное сообщение по маршруту "Петрозаводск-Кижи" будет выполняться в соответствии с расписанием.
Интерфакс - Россия 04:00
Политика
Путин пригласил премьер-министра Индии на 75-летие Победы в Москву
Российский лидер заметил, что в этом году еще предстоит встреча в Бразилии на саммите БРИКС, а также пригласил Моди в мае в Москву на юбилей Победы.
Российская газета 03:50
Политика
Украинский эксперт предупредил об угрозе блэкаута
Американский СПГ, который Польша будет продавать Киеву, не покроет дефицит газа на Украине, которой грозит блэкаут.
РИА Новости вчера в 22:28
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов драться с Порье всю ночь
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил, что усиленно готовится к бою с американцем Дастином Порье и в случае необходимости готов провести в октагоне всю ночь.
Невские Новости вчера в 16:21
Интернет
Новая версия Firefox защитит от интернет-жучков и скрытого майнинга
Антитрекинговая система Enhanced Tracking Protection (ETP), реализованная в 69-й версии браузера, защищает как от нежелательных cookie-файлов, так и скрытого майнинга криптовалют.
Вести.Хайтек 04:00
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
Газета.Ru вчера в 09:41
Происшествия
Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru вчера в 16:32
Армия и оружие
Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза»
Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:17
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
В Китае 16 человек пострадали во время давки в торговом центре
Говорит Москва 00:48
Футбол
В семье Романа Зобнина родилась дочь
Супруга футболиста сборной России и московского "Спартака" Романа Зобнина Рамина родила дочь.
РИА Новости вчера в 14:43
Экономика
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия 00:43
Шоу-бизнес
У звезды «Папиных дочек» Андрея Леонова родился внук
Актуальные Новости 00:30
Происшествия
Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве
Газета.Ru вчера в 16:11
Кино
Фото: советская и российская актриса Нина Ургант отмечает 90-летие
Легендарная актриса Нина Ургант отмечает юбилей. В среду, 4 сентября, ей исполнилось 90 лет.
Пятый канал 04:19
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58