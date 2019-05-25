Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") с 2019 по 2024 годы планирует реализовать в Приморье около 100 проектов общей стоимостью более 27 млрд рублей.

ФСК намерена вложить более 27 млрд рублей в энергетику Приморья

Хоккей Торторелла рассказал, почему сожалеет об уходе Панарина и Бобровского Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал уход из команды российских игроков Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

Общество Минэкологии проверило воздух из-за тумана в Челябинске Как добавили в пресс-службе международного аэропорта «Челябинск», из-за утреннего тумана приземлиться вовремя не смогли семь рейсов: четыре из Москвы, два - из Санкт-Петербурга и один из Сочи.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Происшествия Пятилетняя россиянка утонула в бассейне в Турции Генконсульство РФ устанавливает все обстоятельства ЧП. Пятилетняя россиянка утонула в бассейне отеля в курортной зоне турецкой Антальи.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Политика Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.

Автоспорт Ферстаппен и Гасли потеряют позиции на старте в Монце За установку четвёртой спецификации силовой установки Гасли и Ферстаппен получат штраф и стартуют с последних позиций в воскресенье, но мы считаем, что они смогут сильно выступить.

Политика Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.

Происшествия Иномарка врезалась в остановку в Пскове В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.

Общество The Economist обновил список самых комфортных городов мира В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.

Политика Суд признал законным арест экс-президента Киргизии Атамбаева Бишкекский городской суд отклонил жалобу на арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Политика Рождаемость на Украине упала на 40% Рождаемость на Украине за последние пять лет сократилась на 40%. Об этом сообщила новый министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая.

Политика Путин назвал придурками рассуждающих о ненужности Дальнего Востока Президент России Владимир Путин прокомментировал мнение некоторых лиц о том, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний.

Политика Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.

Происшествия Российский мэр увидел мемы про себя и пожаловался в полицию Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».

Футбол Полиция начала расследование мошенничества в связи с гибелью английского клуба Еще одно сообщение, появившееся в начале этой недели, касается расследования дела о мошенничестве в связи с банкротством «Бери».

Экономика Монеты в честь томоса не пользуются спросом на Украине Национальный банк Украины (НБУ) отменил аукцион по продаже памятных монет, посвященных получению украинскими раскольниками автокефалии от Константинопольского патриархата, скандально известного томоса.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.

Игры В файлах VR-игры Steam нашли код Half-Life для шлемов виртуальной реальности В файлах мини-игр виртуальной реальности The Lab обнаружили исходный код игры по вселенной Half-Life для VR.

Политика Стало известно о припадке ярости Трампа из-за Китая Президент США впал в ярость, узнав о намерении Китая с 1 сентября повысить тарифы в ответ на аналогичные действия американской стороны.