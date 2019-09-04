Экономика
ТАССФСК намерена вложить более 27 млрд рублей в энергетику Приморья
Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") с 2019 по 2024 годы планирует реализовать в Приморье около 100 проектов общей стоимостью более 27 млрд рублей.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:48, Вашингтон
Общество
Житель Иркутска выиграл в лотерею 3,5 млн рублей
Житель Иркутска выиграл чуть более 3,5 миллионов рублей в лотерею.
Tkgorod.ru вчера в 23:36
Теннис
Димитров вышел в полуфинал US Open, обыграв Федерера
Чемпионат 00:00
Общество
Минприроды назвало российские города с наиболее загрязненным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 18:43
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
Газета.Ru вчера в 09:41
Происшествия
Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Футбол
Щесны: «Пожалуй, теперь я лучший вратарь в мире и в истории»
Голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны ответил на вопрос о том, каково это, когда ты являешься первым вратарём в команде, где есть Джанлуиджи Буффон.
Soccer.ru вчера в 20:45
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Авто
В Москве дебютировал бескапотный «Урал»
110km.ru вчера в 08:52
Политика
Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди
ТАСС вчера в 23:57
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Кино
Умер продюсер фильма «Достучаться до небес» Томас Циклер
Немецкий кинопродюсер фильмов "Достучаться до небес" и "Соблазнитель" Томас Циклер умер на 56-м году жизни.
Life.ru вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий вчера в 04:50
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM вчера в 14:26
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета вчера в 15:47
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Экономика
Эксперты объяснили рост цен на сливочное масло в России
Эксперты рассказали, почему сливочное масло в России выросло в цене с начала года более чем на 9%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:22
Происшествия
Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими
Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.
Известия 00:36
Общество
Погоду в Москве испортит июльская гроза
Кстати, самым жарким день 4 сентября выпал на 1938 год - тогда воздух прогрелся до +29,5 градуса.
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия
Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве
Газета.Ru вчера в 16:11
Общество
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с корью на Украине
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала о ситуации с заболеваемостью корью в разных странах мира.
Известия 00:18
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском 02 сентября в 14:04
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° 02 сентября в 07:55
Происшествия
В Волгоградской области один человек погиб, шесть пострадали в ДТП
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом под Волгоградом, шесть пассажиров автобуса пострадали, водитель легковушки погиб, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 00:32
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС вчера в 14:24
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета вчера в 01:00