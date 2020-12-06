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Российская газета
Российская газета

ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

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В России число должников, которые не могут выехать за границу, за 12 месяцев этого года увеличилось на 20%, превысив четыре миллиона. Для сравнения: по данным на первое ноября 2019 года, покинуть страну не могли 3,4 миллиона россиян.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

На 1 ноября число действующих постановлений о временном ограничении права на выезд из России составило 4,1 миллиона, тогда как годом ранее их было 3,4 миллиона. При этом, отметили в ФССП, всего за десять месяцев этого года приставы вынесли 7,5 миллиона таких постановлений.
РИА Новости22:36
Подробнее о событии
Российская газета

ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Российская газета23:39
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Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Коммерсантъ22:34
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Более четырех миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за долгов

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Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

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