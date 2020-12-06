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Российская газета
Российская газета

ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

В России число должников, которые не могут выехать за границу, за 12 месяцев этого года увеличилось на 20%, превысив четыре миллиона. Для сравнения: по данным на первое ноября 2019 года, покинуть страну не могли 3,4 миллиона россиян.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, за год выросло на 20 процентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.
РИА Новости22:36
Подробнее о событии
Российская газета

ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Российская газета23:39
Газета.Ru

Свыше 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Газета.Ru22:36
Телеканал 360°

Более четырех миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за долгов

Телеканал 360°22:44
РИА Новости

Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

РИА Новости22:36
РБК

Число невыездных из-за долгов россиян выросло на 20% за год

РБК23:20
Коммерсантъ

Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Коммерсантъ22:34
Московский Комсомолец

Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Московский Комсомолец22:16

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