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В России число должников, которые не могут выехать за границу, за 12 месяцев этого года увеличилось на 20%, превысив четыре миллиона. Для сравнения: по данным на первое ноября 2019 года, покинуть страну не могли 3,4 миллиона россиян.

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