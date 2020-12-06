ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов
В России число должников, которые не могут выехать за границу, за 12 месяцев этого года увеличилось на 20%, превысив четыре миллиона. Для сравнения: по данным на первое ноября 2019 года, покинуть страну не могли 3,4 миллиона россиян.В источнике
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Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, за год выросло на 20 процентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.
РИА Новости22:36
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