На 1 ноября число действующих постановлений о временном ограничении права на выезд из России составило 4,1 миллиона, тогда как годом ранее их было 3,4 миллиона. При этом, отметили в ФССП, всего за десять месяцев этого года приставы вынесли 7,5 миллиона таких постановлений.

РИА Новости 22:36