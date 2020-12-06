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Ведомости
Ведомости

ФССП: число невыездных из-за долгов россиян превысило 4 млн человек

Число россиян, в отношении которых действует постановление о временном ограничении права на выезд из России, достигло 4,1 млн человек в ноябре, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

На 1 ноября число действующих постановлений о временном ограничении права на выезд из России составило 4,1 миллиона, тогда как годом ранее их было 3,4 миллиона. При этом, отметили в ФССП, всего за десять месяцев этого года приставы вынесли 7,5 миллиона таких постановлений.
РИА Новости22:36
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Московский Комсомолец

Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Московский Комсомолец22:16
РБК

Число невыездных из-за долгов россиян выросло на 20% за год

РБК23:20
Телеканал 360°

Более четырех миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за долгов

Телеканал 360°22:44
РИА Новости

Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

РИА Новости22:36
Газета.Ru

Свыше 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Газета.Ru22:36
Коммерсантъ

Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Коммерсантъ22:34
Российская газета

ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Российская газета23:39

МИД Австрии проверяет венское архитектурное бюро на нарушение санкций за стройку в Крыму

Министерство иностранных дел Австрии изучает вопрос совместимости участия венского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au в строительстве оперного театра в Севастополе с санкционным режимом Евросоюза.
ТАССвчера в 08:23

Эксперт спрогнозировал снижение цен в России на основные продукты

Руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов заявил, что меры Минсельхоза по регулированию рынков позволят стабилизировать и снизить цены на популярные в России продукты.
Известия19:33

В России впервые выявили более 29 тысяч случаев коронавируса за сутки

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РИА Новости03:54

Кравчук предложил ужесточить санкции против России из-за Донбасса

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук призвал ужесточить санкции против России, исключив страну из международной расчетной системы, если до конца года конфликт в Донбассе не будет урегулирован.
Интерфакс18:15

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Газета.Ru02:42

В России повседневные продукты и товары за год подорожали на 14%

В России в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продукты и товары повседневного спроса подорожали на 14%, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».
FlashNord4 декабря в 03:05

Eurasianet (США): Китай меняет стратегию в Центральной Азии (EurasiaNet)

Казахстан Первая волна китайских инвестиций в Казахстан — в период с 2007 по 2013 год — была сосредоточена в основном на добыче углеводородов и строительстве трубопроводов для экспорта нефти и газа из Центральной Азии в КНР.
ИноСМИ05:19