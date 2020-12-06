ФССП: число невыездных из-за долгов россиян превысило 4 млн человек
Число россиян, в отношении которых действует постановление о временном ограничении права на выезд из России, достигло 4,1 млн человек в ноябре, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).В источнике
С чего всё началось
Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
На 1 ноября число действующих постановлений о временном ограничении права на выезд из России составило 4,1 миллиона, тогда как годом ранее их было 3,4 миллиона. При этом, отметили в ФССП, всего за десять месяцев этого года приставы вынесли 7,5 миллиона таких постановлений.
РИА Новости22:36
Подробнее о событии