ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров
Смотрите также
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
В России выявили 6234 новых случая коронавируса
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Агутин рассказал, как удалось сохранить семью после обвинений в измене
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Депутат Рады назвал способ спасти Украину
Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что на пенсионеров распространится новый закон, предоставляющий возможность отсрочки при взыскании кредитов для пострадавших от последствий пандемии.В источнике
С чего всё началось
Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса
Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
РИА Новости15 июля в 04:19
Подробнее о событии
Секреты рассрочки: юрист объяснил, как правильно оформить выплату долга по частям
ТК Звезда14 июля в 20:09
ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров
Российская газета15 июля в 05:59