Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.

с чего всё началось

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что на пенсионеров распространится новый закон, предоставляющий возможность отсрочки при взыскании кредитов для пострадавших от последствий пандемии.

ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров

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