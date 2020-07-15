Экономика
Российская газетаФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров
Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что на пенсионеров распространится новый закон, предоставляющий возможность отсрочки при взыскании кредитов для пострадавших от последствий пандемии.
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с чего всё началось
Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.РИА Новости15 июля в 04:19
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«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров
ФедералПресс16 июля в 21:59
ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров
Российская газета15 июля в 05:59
Секреты рассрочки: юрист объяснил, как правильно оформить выплату долга по частям
ТК Звезда14 июля в 20:09
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Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.
Газета.Ru 05:46
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Общество
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Здоровье
Нурлатцы начнут считать количество чипсов
По мнению диетолога Ивана Алименко есть чипсы нужно, контролируя их количество. (Нурлат, 18 июля, "Нурлат-информ") Как стало известно от портала evo-rus.com, специалист по рациональному питанию и снижению веса считает, что при сознательном употреблении чипсы не вредны для здоровья.
Нурлат-информ 04:42
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Футбол
РФС назвал составы сборных СССР всех времен по версии регионов
В пресс-службе РФС сообщили, что в августе планируют провести голосование за символическую сборную СНГ и России.
ИА Красная Весна 03:56
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
В Севастополе за сутки коронавирус выявили еще у шестерых людей
18 июля зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Трое пациентов - супруга, тесть и теща заболевшего ранее мужчины.
КП - Севастополь 04:42
Происшествия
Возбуждено первое дело против участника июльского митинга в Москве
В Москве возбудили первое уголовное дело в отношении участника несанкционированной акции, которая прошла в столице вечером 15 июля.
Известия 04:02
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Гаджеты
В Индии почти вдвое упали поставки смартфонов
Нью-Дели, 18 июля 2020, 09:31 — REGNUM Поставки смартфонов в Индии во втором квартале 2020 года упали на 48% в годовом исчислении.
REGNUM 02:31
Армия и оружие
Sina: В Китае гордятся военным ноу-хау, которое удивило Россию
Актуальные Новости вчера в 02:59
Технологии
Хакеры проникли в Twitter с помощью учетных данных сотрудников
В Twitter сообщили, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников.
Коммерсантъ 05:33
Шоу-бизнес
Сильно похудевшая Михалкова удивила поклонников
Актриса Анна Михалкова удивила поклонников свежим фото, на котором она выглядит очень постройневшей.
ФАН вчера в 18:24
Армия и оружие
Крупный турецкий чиновник пообещал поддержать Азербайджан оружием
«Наша оборонная промышленность — от БПЛА, оружия, боеприпасов и ракет до опыта в электронных военных системах, технологиях, наши возможности всегда в распоряжении Азербайджана», — написал Демир.
ИА Красная Весна вчера в 13:02
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.
Lenta.ru 16 июля в 08:08
Единоборства
Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку
Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.
Взгляд.ру вчера в 10:59
Политика
Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
Газета.Ru 02:53
Политика
«У Путина может быть проказа»: доктор Гундаров сделал сенсационное заявление
Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: страшное заболевание проказа до сих пор существует.
Собеседник вчера в 07:48
Происшествия
В Ростовской области освободили от воды все подтопленные территории
"В Ростовской области от воды полностью освобождены подтопленные ранее территории", - сказали в пресс-службе, добавив, что подразделения МЧС провели работы по откачке воды с территорий частных домовладений и социально значимых объектов, а также привокзальной площади и железнодорожных путей Ростова-на-Дону и Батайска.
ТАСС 04:47
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика
Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
Космос
Российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США и Европы
Для испытания космического аппарата «Луна-25», созданного в РФ, будет использовано оборудование из Европы и Соединенных Штатов.
Discover24 вчера в 03:54
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
Единоборства
Результаты взвешивания к турниру UFC Fight Night 172
FightTime.ru вчера в 11:58