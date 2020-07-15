Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что на пенсионеров распространится новый закон, предоставляющий возможность отсрочки при взыскании кредитов для пострадавших от последствий пандемии.
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с чего всё началось

Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
РИА Новости15 июля в 04:19

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Для российских пенсионеров ввели еще одну льготу. Она будет действовать до 2022 года

URA.Ruвчера в 09:23

«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров

ФедералПресс16 июля в 21:59

Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

РИА Новости15 июля в 04:19

ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров

Российская газета15 июля в 05:59

Совет Федерации одобрил закон об «исполнительной амнистии»

Парламентская газета15 июля в 04:07

СФ одобрил закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров

ТАСС15 июля в 03:54

Секреты рассрочки: юрист объяснил, как правильно оформить выплату долга по частям

ТК Звезда14 июля в 20:09
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Армия и оружие

Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.
Газета.Ru 05:46
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском 04:49
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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
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Общество

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
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Здоровье

Нурлатцы начнут считать количество чипсов

По мнению диетолога Ивана Алименко есть чипсы нужно, контролируя их количество. (Нурлат, 18 июля, "Нурлат-информ") Как стало известно от портала evo-rus.com, специалист по рациональному питанию и снижению веса считает, что при сознательном употреблении чипсы не вредны для здоровья.
Нурлат-информ 04:42
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Фигурное катание

В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
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Футбол

РФС назвал составы сборных СССР всех времен по версии регионов

В пресс-службе РФС сообщили, что в августе планируют провести голосование за символическую сборную СНГ и России.
ИА Красная Весна 03:56
Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Общество

В Севастополе за сутки коронавирус выявили еще у шестерых людей

18 июля зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Трое пациентов - супруга, тесть и теща заболевшего ранее мужчины.
КП - Севастополь 04:42
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Происшествия

Возбуждено первое дело против участника июльского митинга в Москве

В Москве возбудили первое уголовное дело в отношении участника несанкционированной акции, которая прошла в столице вечером 15 июля.
Известия 04:02
2
Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Гаджеты

В Индии почти вдвое упали поставки смартфонов

Нью-Дели, 18 июля 2020, 09:31 — REGNUM Поставки смартфонов в Индии во втором квартале 2020 года упали на 48% в годовом исчислении.
REGNUM 02:31
Армия и оружие

Sina: В Китае гордятся военным ноу-хау, которое удивило Россию

Актуальные Новости вчера в 02:59
2
Технологии

Хакеры проникли в Twitter с помощью учетных данных сотрудников

В Twitter сообщили, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников.
Коммерсантъ 05:33
Шоу-бизнес

Сильно похудевшая Михалкова удивила поклонников

Актриса Анна Михалкова удивила поклонников свежим фото, на котором она выглядит очень постройневшей.
ФАН вчера в 18:24
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Армия и оружие

Крупный турецкий чиновник пообещал поддержать Азербайджан оружием

«Наша оборонная промышленность — от БПЛА, оружия, боеприпасов и ракет до опыта в электронных военных системах, технологиях, наши возможности всегда в распоряжении Азербайджана», — написал Демир.
ИА Красная Весна вчера в 13:02
1
Армия и оружие

Военные США преследовали российские броневики в Сирии

По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.
Lenta.ru 16 июля в 08:08
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Единоборства

Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку

Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.
Взгляд.ру вчера в 10:59
1
Политика

Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
Газета.Ru 02:53
4
Политика

«У Путина может быть проказа»: доктор Гундаров сделал сенсационное заявление

Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: страшное заболевание проказа до сих пор существует.
Собеседник вчера в 07:48
18
Происшествия

В Москву-реку вылилось дизельное топливо

BFM.ru 05:53
4
Происшествия

В Ростовской области освободили от воды все подтопленные территории

"В Ростовской области от воды полностью освобождены подтопленные ранее территории", - сказали в пресс-службе, добавив, что подразделения МЧС провели работы по откачке воды с территорий частных домовладений и социально значимых объектов, а также привокзальной площади и железнодорожных путей Ростова-на-Дону и Батайска.
ТАСС 04:47
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
1,8K
Политика

Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов

В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
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Космос

Российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США и Европы

Для испытания космического аппарата «Луна-25», созданного в РФ, будет использовано оборудование из Европы и Соединенных Штатов.
Discover24 вчера в 03:54
9
Шоу-бизнес

Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры

Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
54
Политика

Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
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Единоборства

Результаты взвешивания к турниру UFC Fight Night 172

FightTime.ru вчера в 11:58
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