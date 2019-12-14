Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

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