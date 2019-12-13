Общество

ИзвестияИзвестияФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Это на 143 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
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В ФССП скорректировали информацию о числе невыездных граждан России

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Приставы опровергли публикации СМИ о десятках миллионов невыездных должников

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ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

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Стало известно, из-за чего почти 25 миллионам россиян могут запретить выезд из страны

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В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
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Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует поднимать в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о принадлежности Крыма - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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